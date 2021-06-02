BfeD - Norbert Steinbach - Liebe BRD-Justiz-Opfer in Deutschland - RICHTER RECHT JUDEN MAFIA - 01.06.2021

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Herzlich Willkommen, liebe BRD Justizopfer in Deutschland! - Ich bin Sekretärin in einem Landgericht der Bundes Republik Deutschland und verkünde folgende geheimen Internas, da ich die kriminellen Machenschaften in der BRD Justiz nicht länger ertragen kann:



„Ich bin Angestellte des Landgerichts-Präsidenten im Landgericht Bad ...!



Immer, wenn ein wichtiger Prozeß stattfindet, vor einem solchen Prozeß werde ich beauftragt, von der Kammer die Prozessakten zu besorgen. Dann arbeitet mein Chef diese Akten durch. Ich weiß dann, daß am nächsten Tag ein „ominöser Herr" kommt, der sich als „Müller" vorstellt und angibt, daß er vom Justiz-Ministerium kommt.



Aber einen solchen Herrn gebe es dort im Justiz-Ministerium nicht. Dann verhandeln die beiden über den anstehenden Prozess:



Wer als Zeuge gehört werden darf, welcher Antrag angenommen, welcher abgelehnt werden muß, welche Beisitzer zu nehmen sind, wie man mit dem Anwalt des Angeklagten oder den beiden Anwälten im Zivilprozess reden muß, vorher telefonisch und in der Verhandlung, und wie das Urteil lauten soll.



Ich weiß dann immer schon, daß ich den Kammervorsitzenden zum Chef holen muß, in der der Prozeß ansteht. Der LG-Präsident, erklärt nun dem vorsitzenden Richter in allen Details, wie der Prozeß zu laufen hat.



Der Kammervorsitzende notiert sich alles. Der Prozeß verläuft dann genau so wie mein Chef mit dem „ominösen Herrn" und mein Chef mit dem Vorsitzenden es festgelegt hatten, einschließlich Urteil. Nicht eine einziges Mal im Zivilgericht weicht das Urteil von dem ab, was die Herren vorher festlegten.



Soweit die Angestellte des Landgerichts-Präsidenten, die anonym bleiben möchte.



Nun folgt eine Ergänzung von dem Wahrheitssucher und Volksaufklärer Dipl. Ingenieur für das Bauwesen Heinrich Kirrwald aus Bühl:



Man bekommt in diesem Logensystem kein das Recht. Der kleine Mann träumt vom Recht und Paragraphen. Ich habe 30 Rechts-Anwälte „verschlissen", entweder waren sie korrupt, oder man drohte ihnen.



https://vk.com/bfedwahrheit

https://wtube.org/user/BfeD



Deutscher Bundestag - Drucksache 17/1205117 - Wahlperiode - 03.01.2013 - Unterrichtung durch die Bundesregierung - Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012



https://vk.com/doc401789244_543807633

https://vk.com/bfedwahrheit



BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte.



https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103



Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk ist eine politische Vereinigung und Bürgerinitiative, die von Dipl.-Ing. Norbert Steinbach aus Vellmar bei Kassel im Jahr 2000 gegründet wurde.



https://de.metapedia.org/wiki/Bfed

https://de.metapedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_echte_Demokratie



(ermordet)

,_Alexander (ermordet)

(verfolgt)



(verfolgt und enteignet)

http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach



(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben)



,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)



http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3



https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit



Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen...



Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wird

https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD



Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten

http://de.metapedia.org/wiki/Bfed

. BfeD - Norbert Steinbach - Liebe BRD-Justiz-Opfer in Deutschland - ÜBER RICHTER RECHT UND ALLJUDAS ABARTIGE JUDEN SCHLUPFWESPEN MAFIA - Deshalb können wir, das Deutsche Volk kein Recht vor den lügenden, betrügenden BRDisrael-TALMUD-Gerichten der Besatzerjuden bekommen! - 01.06.2021Herzlich Willkommen, liebe BRD Justizopfer in Deutschland! - Ich bin Sekretärin in einem Landgericht der Bundes Republik Deutschland und verkünde folgende geheimen Internas, da ich die kriminellen Machenschaften in der BRD Justiz nicht länger ertragen kann:„Ich bin Angestellte des Landgerichts-Präsidenten im Landgericht Bad ...!Immer, wenn ein wichtiger Prozeß stattfindet, vor einem solchen Prozeß werde ich beauftragt, von der Kammer die Prozessakten zu besorgen. Dann arbeitet mein Chef diese Akten durch. Ich weiß dann, daß am nächsten Tag ein „ominöser Herr" kommt, der sich als „Müller" vorstellt und angibt, daß er vom Justiz-Ministerium kommt.Aber einen solchen Herrn gebe es dort im Justiz-Ministerium nicht. Dann verhandeln die beiden über den anstehenden Prozess:Wer als Zeuge gehört werden darf, welcher Antrag angenommen, welcher abgelehnt werden muß, welche Beisitzer zu nehmen sind, wie man mit dem Anwalt des Angeklagten oder den beiden Anwälten im Zivilprozess reden muß, vorher telefonisch und in der Verhandlung, und wie das Urteil lauten soll.Ich weiß dann immer schon, daß ich den Kammervorsitzenden zum Chef holen muß, in der der Prozeß ansteht. Der LG-Präsident, erklärt nun dem vorsitzenden Richter in allen Details, wie der Prozeß zu laufen hat.Der Kammervorsitzende notiert sich alles. Der Prozeß verläuft dann genau so wie mein Chef mit dem „ominösen Herrn" und mein Chef mit dem Vorsitzenden es festgelegt hatten, einschließlich Urteil. Nicht eine einziges Mal im Zivilgericht weicht das Urteil von dem ab, was die Herren vorher festlegten.Soweit die Angestellte des Landgerichts-Präsidenten, die anonym bleiben möchte.Nun folgt eine Ergänzung von dem Wahrheitssucher und Volksaufklärer Dipl. Ingenieur für das Bauwesen Heinrich Kirrwald aus Bühl:Man bekommt in diesem Logensystem kein das Recht. Der kleine Mann träumt vom Recht und Paragraphen. Ich habe 30 Rechts-Anwälte „verschlissen", entweder waren sie korrupt, oder man drohte ihnen.Deutscher Bundestag - Drucksache 17/1205117 - Wahlperiode - 03.01.2013 - Unterrichtung durch die Bundesregierung - Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte.Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk ist eine politische Vereinigung und Bürgerinitiative, die von Dipl.-Ing. Norbert Steinbach aus Vellmar bei Kassel im Jahr 2000 gegründet wurde. http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock (ermordet) http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller ,_Alexander (ermordet) http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald (verfolgt) http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann (verfolgt und enteignet)(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben) http://de.metapedia.org/wiki/H%C3%BCsken ,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen...Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wirdNorbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten Keywords wahrheitjustizrichter

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