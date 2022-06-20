ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ - Ντοκιμαντέρ από τον Andy Wakefield & Robert F. Kennedy, Jr.

Μια ταινία από τον βραβευμένο κινηματογραφιστή Dr. Andy Wakefield, σε συνεργασία με τον εκτελεστικό παραγωγό Robert F. Kennedy Jr, πρόεδρο της Children's Health Defense (CHD), και την CHD Films, το ντοκιμαντέρ "Υπογονιμότητα: Μια διαβολική ατζέντα".

Η ταινία έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Ιουνίου, 2022.

Παρακολουθήστε την ανατριχιαστική ιστορία αφρικανικών γυναικών των οποίων η γονιμότητα αφαιρέθηκε με τραγικό τρόπο μέσω ενός πειραματικού προγράμματος εμβολιασμού κατά του τετάνου. Έπονται οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο;

Και όπως προειδοποιεί στην ταινία ο αείμνηστος Δρ. Stephan Karanja:

"Όταν τελειώσουν με την Αφρική, θα έρθουν για εσάς".

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα μάθετε:

Την ανατριχιαστική, συγκλονιστική ιστορία του πώς ένα πείραμα ελέγχου του πληθυσμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), υπό το πρόσχημα ενός προγράμματος εμβολιασμού, οδήγησε στη στείρωση εκατομμυρίων γυναικών στην Αφρική χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

"Με επίκαιρη ειρωνεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο, καθώς κάνει μια απελπισμένη απόπειρα για τον έλεγχο της παγκόσμιας υγείας", δήλωσε ο Wakefield, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία.

Πώς η δυνατότητα να φέρουν μια εγκυμοσύνη σε πέρας έχει αφαιρεθεί με τραγικό τρόπο από αυτές τις γυναίκες, καθώς η κυβέρνησή τους προσπαθεί να αποκρύψει τα αποδεικτικά στοιχεία.

"Υπογονιμότητα: Μια διαβολική ατζέντα" τραβάει την κουρτίνα για να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη μοχθηρή συνεργασία του ΠΟΥ με την κυβέρνηση της Κένυας, κατά την οποία ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του τετάνου - που αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν εμπλουτισμένο με την ορμόνη εγκυμοσύνης β-HCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη) - χορηγήθηκε σε εκατομμύρια εν αγνοία τους γυναίκες της Αφρικής σε αναπαραγωγική ηλικία τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κατά συνέπεια, το δικαίωμά τους να κυοφορούν παιδιά εκλάπη.

Για έναν γενναίο, Κενυάτη γιατρό - τον Dr. Στέφαν Καράντζα - ο οποίος προειδοποίησε τον κόσμο ότι μόλις τελειώσουν με την Αφρική, θα έρθουν για τα παιδιά και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Απόψεις κορυφαίων εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με άλλα εμβόλια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπογονιμότητα στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου COVID.

Η Mary Holland, πρόεδρος και γενική σύμβουλος του CHD και συγγραφέας του βιβλίου "The HPV Vaccine on Trial: Seeking Justice for a Generation Betrayed", είχε να πει τα εξής για την ταινία:

"Αυτή η ταινία τεκμηριώνει στοιχεία που υποστηρίζουν σθεναρά την ιδέα ότι ο ΠΟΥ διεξήγαγε ένα πείραμα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για να τις καταστήσει στείρες χωρίς ενημερωμένη συγκατάθεση.

"Το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχει υπογραφεί από τις περισσότερες χώρες του κόσμου, διευκρινίζει ότι η αναγκαστική στείρωση αποτελεί έγκλημα πολέμου. Αυτή η ταινία αναδεικνύει ότι το να καθιστά κανείς ανθρώπους στείρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως έγινε στους πιο ευάλωτους ανθρώπους κατά την εποχή της ευγονικής στις ΗΠΑ, είναι πραγματικά διαβολικό.

"Η ταινία θέτει το ερώτημα αν η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει σε τεράστιο βαθμό τον ΠΟΥ να ρυθμίζει και να

επιβάλλει την παγκόσμια πολιτική υγείας".

Πηγή: https://infertilitymovie.org/a-diabolical-agenda/

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