Το φοβερό μυστήριο της Εξομολόγησης (Μερος Β’), π. Δήμος Σερκελίδης

«...προυπόθεση για το Ἅγιο Ποτήριο εἶναι ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση.»





Ομιλία του π. Δήμου Σερεκελίδης που εκφωνήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα “Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης” του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου ” Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”.





Ο π. Δήμος Σερκελίδης μιλά για το φοβερό μυστήριο της Εξομολόγησης, με βάση το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού π. Νικολάου Μανώλη «Θήρα Θεού».





Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Θήρα Θεού» του μακαριστού Ομολογητού πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη από εδώ: https://eshop.agiosiosif.gr/product/t...

