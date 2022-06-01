Интервью каналу "Принцип Ковалева" (01.06.22)

"Принцип Ковалева":

Игорь Иванович Стрелков … Он же – Игорь Все́володович Гиркин - полковник запаса ФСБ России. Пару месяцев летом в 2014 году был министром обороны ДНР, с 6 июля 2014 года объявил себя военным комендантом Донецка. Прокуроры Нидерландов объявили Игоря Ивановича Стрелкова одним из четырех подозреваемых за их предполагаемую роль в сбитии Боинга 17 июля 2014 года над полями боев на востоке Украины, в результате которого погибли все 298 человек на борту. Сейчас Игорь Ивановича Стрелкова возглавляет общественное движение «Новороссия», занимающееся гуманитарной помощью и поставками амуниции и обмундирования для военнослужащих ДНР, а также помощью пострадавшим от действий властей Донецкой и Луганской народных республик. О Гиркине – Стрелкове пишут говорят много разного. Не только хорошее. Некоторые его бывшие коллеги обвиняют Игоря Ивановича даже в предательстве…

То, что происходит сейчас в Украине для полковника запаса Стрелкова - больной вопрос. Он постоянно отслеживает ситуацию и знает много, о чём не говорят сегодня ни Российские, ни Западные СМИ. Смело (даже слишком, для сегодняшнего времени) критикует власть и министра обороны. Давайте разбираться, какой- же он на самом деле – полковник запаса ФСБ России Игорь Иванович Стрелков…