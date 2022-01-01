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Πρωτοχρονιά 2022 κέντρο Αθήνας! Που είναι οι Έλληνες και οι γυναίκες; Ήταν κακιά η Χούντα; Ας φάμε Δημοκρατία τώρα!
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0 view • January 01, 2022
Οι Πραιτωριανοί (Αστυνομικοί) με την γνωστή πλέον καραμέλα ότι "εκτελούμε διαταγές" πιστεύουν πως είναι απαλλαγμένοι από ευθύνες και κάνουν τα πάντα ώστε να μην χάσουν των κωλο μισθό τους! Δεν έχουν αρχές, πιστεύω, ιδεολογία δεν έχουν και δεν πιστεύουν σε τίποτα πέραν του Μισθού τους! Το μόνο που κάνουν είναι να προστατεύουν τους Προδότες, αλήτες, κοπρόσκυλα, ληστές, συμμορίτες, ανεπαγγελτους, κηφήνες, ανεπροκοπους, τσαρλατάνους Πολιτικάντηδες που τους δίνουν των μισθό τους και τίποτε άλλο! Βεβαιώνουν πρόστιμα τα στους Έλληνες για οποιονδήποτε λόγο και στους λαθρομετανάστες κάνουν της πάπιες! Οι αστυνομικοί έχουν μετατραπεί σε ένα μάτσο δοσίλογους οι οποίοι προδίδουν των όρκο τους καθημερινά ώστε να μην χάσουν των κωλομισθό τους! Οι δημοσιογράφοι, οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί και φυσικά οι "αγαπημένοι" μας Πολιτικάντηδες πάρεις να πάνε σε λαϊκό δικαστήριο με απλούς και λιτούς νόμους δίχως παραθυράκια και να δικαστούν ή σαν προδότες οι σαν πράκτορες ξένων χωρών! Απλά τα πράγματα, όλα τα άλλα είναι μόνο λόγια
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