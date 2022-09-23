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Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина 21 сентября 2022 года
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trueinform
Published 2 months ago |

В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений – систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России.

Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской, Курской областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолётов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО осуществляет разведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны.

Keywords
westputinthreatsnatoreferendummobilization

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