Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина 21 сентября 2022 года

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В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений – систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России.
Такие террористические удары, в том числе с использованием западного
оружия, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской,
Курской областей. В режиме реального времени с использованием
современных систем, самолётов, кораблей, спутников, стратегических
беспилотников НАТО осуществляет разведку по всему югу России.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу
военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что
Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с
последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще
всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны.