Oro en Uganda | La Noticia MAS IMPORTANTE del 2022

Bloqueo Mediático después de que el Presidente de Uganda anuncia en la Asamblea General de las Naciones Unidas el descubrimiento de 31 Millones de Toneladas de ORO descubiertas en Uganda 🇺🇬. Más oro que todo el oro que el ser humano ha sacado de la tierra. Sospechamos que los controladores van a querer hacer un reseteo financiero con un sistema digital cotizado en oro. Esta hazaña es particularmente lucrativa para ellos en un sistema donde el oro es limitado y consecuentemente más valioso. Pero qué pasa cuando hay oro para todos, y no nada más para algunos en la punta de la pirámide? Qué pasaría en el planeta si todos podríamos tener oro en nuestros artefactos tecnológicos, en nuestra iluminación eléctrica, en las decoraciones de nuestras casas que reflejan el Sol. Qué pasaría si el oro estuviera expuesto en lugar de oculto en nuestra sociedad?

