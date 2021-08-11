★拡散希望★ワクチンの罠

（船瀬俊介ワクチンの罠 より一部抜粋）



1992年、ブラジル環境サミットというのが行われました。



これは、地球環境問題は人類にとっての大変な危機だから、世界各国の閣僚たちが、

ブラジルのリオデジャネイロに、集まって、地球環境問題を解決するための

サミットを開いた。

私は当時は非常に素晴らしい試みだと勘違いしてたんです。



しかしその地球環境サミット、そこで、実は、

21世紀に向けての行動計画というのが採択されたんだよ、

それがAGENDA21です。



このアジェンダ21、私は、この取材で調べて、はっきり言って腰を抜かしましたね。

なんて書いてますか。



要するに、人類にとっての最大の環境問題は、人口問題だった。

はっきり言ってます。

さらに、地球は人口が増えすぎた、適正人口は十億人であると。

だから、

85%の人口、すなわち60億の人口を抹殺、削減すると。



はっきり明記してるんです。

アジェンダ21。

私はもう、背筋が震えましたね。



これが出されたのは、WHOが、72年に、これは内部告発ですっぱ抜かれた、

そのスリーステップの、ワクチンの、生物兵器の製造するという極秘文書が暴かれて、

その20年後に、なんと、世界の人口85%、すなわち60億を抹殺する、処分する。

そういう文書がスタートしたんです。そこで私は全ての謎が解けたんです。



すなわちどういうことか。

ワクチンの目的は人口削減である。

それも、大量人口抹殺です。



すなわちどういうことか。

ワクチンの目的は人口削減である。

それも、大量人口抹殺です。

そのために彼らはワクチンを発明した。



莫大な軍事産業で富を得て、ワクチンでは莫大な製薬利権で富を得て、

そして命を奪う。金を取る、命を取る。

このダブルインカム。



これがすなわち闇の勢力、この地球を支配している連中の、最終的な目的である

ことがはっきりわかりました。



アジェンダ２１は、前述したとおり１９９２年に採択されたものですが、

その後、１９９７年、２００２年、２０１２年にまず大きな修正が施されています。

さらに２０１５年、具体的な方針を盛り込んだ改訂版が作成され、

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が作られ、国際社会の共通の指針とされています。

数十年かけて開発された人口抑制と削減の国際的な計画であり、それが２０２０年にスタートしました。



新型コロナのパンデミック騒動は、国連加盟１９３ヵ国が一斉に国連の組織IMF、

World Economic Forum(世界経済フォーラム、ダボス会議)の

「グレートリセット」という号令の基に世界中のシステムを

２０３０年のアジェンダを推進するための政治的なパンデミックであり、

医学的パンデミックではありません。



ウィルスが再活性するのは、予防接種によって免疫が弱められるからであり、

彼らが注射しようとしているのは、ほかのどれよりも最悪の（恐ろしい）ワクチンで、

地球規模の大規模な人口削減を目的とした、文字通りの地獄送りです。