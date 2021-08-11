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★拡散希望★ワクチンの罠
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5 views • August 11, 2021
（船瀬俊介ワクチンの罠 より一部抜粋）
1992年、ブラジル環境サミットというのが行われました。
これは、地球環境問題は人類にとっての大変な危機だから、世界各国の閣僚たちが、
ブラジルのリオデジャネイロに、集まって、地球環境問題を解決するための
サミットを開いた。
私は当時は非常に素晴らしい試みだと勘違いしてたんです。
しかしその地球環境サミット、そこで、実は、
21世紀に向けての行動計画というのが採択されたんだよ、
それがAGENDA21です。
このアジェンダ21、私は、この取材で調べて、はっきり言って腰を抜かしましたね。
なんて書いてますか。
要するに、人類にとっての最大の環境問題は、人口問題だった。
はっきり言ってます。
さらに、地球は人口が増えすぎた、適正人口は十億人であると。
だから、
85%の人口、すなわち60億の人口を抹殺、削減すると。
はっきり明記してるんです。
アジェンダ21。
私はもう、背筋が震えましたね。
これが出されたのは、WHOが、72年に、これは内部告発ですっぱ抜かれた、
そのスリーステップの、ワクチンの、生物兵器の製造するという極秘文書が暴かれて、
その20年後に、なんと、世界の人口85%、すなわち60億を抹殺する、処分する。
そういう文書がスタートしたんです。そこで私は全ての謎が解けたんです。
すなわちどういうことか。
ワクチンの目的は人口削減である。
それも、大量人口抹殺です。
すなわちどういうことか。
ワクチンの目的は人口削減である。
それも、大量人口抹殺です。
そのために彼らはワクチンを発明した。
莫大な軍事産業で富を得て、ワクチンでは莫大な製薬利権で富を得て、
そして命を奪う。金を取る、命を取る。
このダブルインカム。
これがすなわち闇の勢力、この地球を支配している連中の、最終的な目的である
ことがはっきりわかりました。
アジェンダ２１は、前述したとおり１９９２年に採択されたものですが、
その後、１９９７年、２００２年、２０１２年にまず大きな修正が施されています。
さらに２０１５年、具体的な方針を盛り込んだ改訂版が作成され、
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が作られ、国際社会の共通の指針とされています。
数十年かけて開発された人口抑制と削減の国際的な計画であり、それが２０２０年にスタートしました。
新型コロナのパンデミック騒動は、国連加盟１９３ヵ国が一斉に国連の組織IMF、
World Economic Forum(世界経済フォーラム、ダボス会議)の
「グレートリセット」という号令の基に世界中のシステムを
２０３０年のアジェンダを推進するための政治的なパンデミックであり、
医学的パンデミックではありません。
ウィルスが再活性するのは、予防接種によって免疫が弱められるからであり、
彼らが注射しようとしているのは、ほかのどれよりも最悪の（恐ろしい）ワクチンで、
地球規模の大規模な人口削減を目的とした、文字通りの地獄送りです。
1992年、ブラジル環境サミットというのが行われました。
これは、地球環境問題は人類にとっての大変な危機だから、世界各国の閣僚たちが、
ブラジルのリオデジャネイロに、集まって、地球環境問題を解決するための
サミットを開いた。
私は当時は非常に素晴らしい試みだと勘違いしてたんです。
しかしその地球環境サミット、そこで、実は、
21世紀に向けての行動計画というのが採択されたんだよ、
それがAGENDA21です。
このアジェンダ21、私は、この取材で調べて、はっきり言って腰を抜かしましたね。
なんて書いてますか。
要するに、人類にとっての最大の環境問題は、人口問題だった。
はっきり言ってます。
さらに、地球は人口が増えすぎた、適正人口は十億人であると。
だから、
85%の人口、すなわち60億の人口を抹殺、削減すると。
はっきり明記してるんです。
アジェンダ21。
私はもう、背筋が震えましたね。
これが出されたのは、WHOが、72年に、これは内部告発ですっぱ抜かれた、
そのスリーステップの、ワクチンの、生物兵器の製造するという極秘文書が暴かれて、
その20年後に、なんと、世界の人口85%、すなわち60億を抹殺する、処分する。
そういう文書がスタートしたんです。そこで私は全ての謎が解けたんです。
すなわちどういうことか。
ワクチンの目的は人口削減である。
それも、大量人口抹殺です。
すなわちどういうことか。
ワクチンの目的は人口削減である。
それも、大量人口抹殺です。
そのために彼らはワクチンを発明した。
莫大な軍事産業で富を得て、ワクチンでは莫大な製薬利権で富を得て、
そして命を奪う。金を取る、命を取る。
このダブルインカム。
これがすなわち闇の勢力、この地球を支配している連中の、最終的な目的である
ことがはっきりわかりました。
アジェンダ２１は、前述したとおり１９９２年に採択されたものですが、
その後、１９９７年、２００２年、２０１２年にまず大きな修正が施されています。
さらに２０１５年、具体的な方針を盛り込んだ改訂版が作成され、
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が作られ、国際社会の共通の指針とされています。
数十年かけて開発された人口抑制と削減の国際的な計画であり、それが２０２０年にスタートしました。
新型コロナのパンデミック騒動は、国連加盟１９３ヵ国が一斉に国連の組織IMF、
World Economic Forum(世界経済フォーラム、ダボス会議)の
「グレートリセット」という号令の基に世界中のシステムを
２０３０年のアジェンダを推進するための政治的なパンデミックであり、
医学的パンデミックではありません。
ウィルスが再活性するのは、予防接種によって免疫が弱められるからであり、
彼らが注射しようとしているのは、ほかのどれよりも最悪の（恐ろしい）ワクチンで、
地球規模の大規模な人口削減を目的とした、文字通りの地獄送りです。
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