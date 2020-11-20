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Дэвид Айк - Вторая Волна, Маски, Вакцина @LondonReal 02.08.20
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181 views • November 20, 2020
Сбор средств: БУНТАРЬ. История Жизни Дэвида Айка
https://vk.com/topic-59396504_46638792
Перевод РоузАйк5 (+ избранные отрывки из РоузАйк4) осуществлён при активной поддержке неравнодушных пользователей сети.
https://vk.com/topic-59396504_40938976
РоузАйк5 вышло в эфир сразу после массовых выступлений в Берлине 1-го августа 2020 года. Казалось, запахло свободой.
С тех пор, многие из высказанных в этом интервью мрачных прогнозов начали сбываться, Брайан Роуз решил баллотироваться в мэры Лондона, а Дэвид Айк занялся выпуском документальных фильмов и интервью, разоблачающих происходящее на планете.
Они подают нам пример. Как можно всё изменить. Делая то, что считаешь правильным. Всё, что в твоих силах. С Открытым Сердцем и без Страха.
РоузАйк4 вышло после убийства Джорджа Флойда, ознаменовавшего резкий переход фокуса внимания СМИ с пандемии на массовые беспорядки, связанные с Блэк Лайвз Мэттер. Манипуляция событиями в мире и общественным мнением, контроль разума и марионетки Культа.
https://vk.com/topic-59396504_46638792
Перевод РоузАйк5 (+ избранные отрывки из РоузАйк4) осуществлён при активной поддержке неравнодушных пользователей сети.
https://vk.com/topic-59396504_40938976
РоузАйк5 вышло в эфир сразу после массовых выступлений в Берлине 1-го августа 2020 года. Казалось, запахло свободой.
С тех пор, многие из высказанных в этом интервью мрачных прогнозов начали сбываться, Брайан Роуз решил баллотироваться в мэры Лондона, а Дэвид Айк занялся выпуском документальных фильмов и интервью, разоблачающих происходящее на планете.
Они подают нам пример. Как можно всё изменить. Делая то, что считаешь правильным. Всё, что в твоих силах. С Открытым Сердцем и без Страха.
РоузАйк4 вышло после убийства Джорджа Флойда, ознаменовавшего резкий переход фокуса внимания СМИ с пандемии на массовые беспорядки, связанные с Блэк Лайвз Мэттер. Манипуляция событиями в мире и общественным мнением, контроль разума и марионетки Культа.
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