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« Port du masque = baisse de nos défenses démocratiques » - Pr Jean-François Toussaint
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3 views • September 01, 2020
26 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zkgUpMe2NAA
Bernard DESROCHES : https://www.youtube.com/channel/UC2YePoWt3mIP1qvSi4YYJSg
Cnews. Marc Menant et Jean-François Toussaint.
Marc Menant est un journaliste et écrivain français. Professeur Jean- François Toussaint.
Jean-François Toussaint est Professeur de physiologie à l’université de Paris, Directeur de l’IRMES. L’Institut de Recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport est un organisme public français consacré à la recherche biomédicale et épidémiologique du sport, placé sous la tutelle de l’INSEP, l’INSERM, l’AP-HP, et l’université Paris Descartes.
Il existe encore des journalistes qui sont digne d’avoir une carte de presse.
Après 6 mois de mensonges la vérité commence à éclater ?
L'épidémie est terminée depuis 4 mois : le virus est devenu inoffensif !!!
Bernard DESROCHES : https://www.youtube.com/channel/UC2YePoWt3mIP1qvSi4YYJSg
Cnews. Marc Menant et Jean-François Toussaint.
Marc Menant est un journaliste et écrivain français. Professeur Jean- François Toussaint.
Jean-François Toussaint est Professeur de physiologie à l’université de Paris, Directeur de l’IRMES. L’Institut de Recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport est un organisme public français consacré à la recherche biomédicale et épidémiologique du sport, placé sous la tutelle de l’INSEP, l’INSERM, l’AP-HP, et l’université Paris Descartes.
Il existe encore des journalistes qui sont digne d’avoir une carte de presse.
Après 6 mois de mensonges la vérité commence à éclater ?
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