Solución radical a esta y otras plandemias. ¿Por qué se han prestado a un blindaje en contra de las terapias naturales/integrativas y complementarias anti COVID?

Video publicado en noviembre del 2021.

Líderes profesionales y referentes sociales -Angeles Ezcurra, Martin Vázquez, Coronel G. Tamayo (fundador de la COMUSAV Mundial, presidente de la COMUSAV Ecuador y fundador y presidente de la CONUVIVE Mundial), Dra. Matelda Lisdero, Dr. Eduardo Brandes (ex ascesor del ANMAT), Dr. Eduardo Yahbes, Dra. Elizabeth Márquez, Dr. Ramiro Salazar (fundador y presidente del Grupo de Epidemiólogos Argentino Meta Disciplinario), Dr. Mario Borini, Dr. Leonardo Bayona, etc.- anti plandemia, anti poderes supranacionales y agendas globales de control, explotación y exterminio, ¿por qué se han prestado a un blindaje en contra de las terapias naturales/integrativas y complementarias anti COVID?

Los reclamos contra los “pases sanitarios libres de COVID” han servido de cortinas de humo para así poder eludir denunciar y reclamar por la realización de estudios y ensayos clínicos de las tan eficaces y seguras terapias naturales, integrativas y complementarias anti COVID. La coercitiva imposición de dichos pases sanitarios se evita a través de la entrega de certificados de exención contra todo mandato a la “vacunación” anti COVID la cual muy pocos médicos se han valerosamente animado otorgar (ver video "Canilla Libre de Certificados Médicos de Exención: Adiós violatorios mandatos de inoculación "anti COVID"; en la descripción del video solicitar certificado y ver alegatos a favor del mismo: https://www.brighteon.com/16e16314-eb0e-4bcc-b9ac-b510eecacda5). Tengamos muy en cuenta que esta plandemia no ha terminado, recién ha comenzado.

La existencia de estos misterios y MORTALES compuestos transgénicos experimentales (pseudo vacunas COVID 19) se debe a la no acción e inefectiva acción en reclamo de dichos estudios y ensayos clínicos.