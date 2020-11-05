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Борис Гринблат (МедАльтернатива.инфо) в проекте "ПРАВДА О РАКЕ" Часть 1
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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258 views • November 05, 2020
В своих интервью с мировыми специалистами по натуральному подходу к лечению рака автор проекта «ПРАВДА О РАКЕ. Поиск методов лечения» Тай Боллинджер всё чаще встречает идею комплексного подхода, который охватывает все аспекты болезни и восстановления здоровья. Работая над продолжением своего сенсационного документального сериала, Тай Боллинджер встретился в Лондоне с Борисом Гринблатом – российским натуропатом, исследователем, основателем проекта “МедАльтернатива.инфо» (MedAlternativa.info) и автором книги «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию». Борис Гринблат является одним из приверженцев и практиков такого всестороннего комплексного подхода в лечении. И Борис, и Тай признают, что не существует панацеи, т.е. какого-то одного метода лечения, который бы во всех случаях помогал при раке, поэтому для обеспечения максимального успеха в лечении и необходим комплексный натуральный протокол. Предлагаем вашему вниманию первый эпизод этой встречи.

Текстовую версию ролика можно прочесть по ссылке: http://medalternativa.info/boris-grinblat-v-proekte-pravda-o-rake-1

Подробности о проекте «ПРАВДА О РАКЕ. Поиск методов лечения», а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Поддержать проект: http://medalternativa.info/donate/

Читать/скачать бесплатно электронную версию или заказать бумажную версию книги «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/

МедАльтернатива.инфо в Контакте: https://vk.com/medalternativainfo
Keywords
cancerboris grinblatmedalternativa
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