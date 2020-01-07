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Notwehr: Nicht jeder Fremde ist dein Freund
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Angststarre.
Basics.
Kampfsportarten.
K.O.-Tropfen.
Waffengesetz.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://gab.ai/SariaDelaney
https://d.tube/#!/c/sariadelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
TeknoAXE - Unblinking Eyes Above
https://www.youtube.com/watch?v=xZRbQC6bjg8
V.I.P.N - I Am A Wanderer
https://www.youtube.com/watch?v=pZxdOx_hV1s
TeknoAXE - Further Investigation
https://www.youtube.com/watch?v=psYw0AxE_G4
V.I.P.N - Come True
https://www.youtube.com/watch?v=5izK8iFBGHE
V.I.P.N - One Night
https://www.youtube.com/watch?v=n2CqB3jp31A
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Sicherheitsschirm: https://www.sicherheitsschirm.com/
Taschenalarm: https://www.amazon.de/ocona-Taschenalarm-Selbstverteidigung-LED-Lampe-schwarz/dp/B07B4YPH6H/ref=sr_1_cc_5?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-5-catcorr&keywords=taschenalarm
https://www.amazon.de/MUTUAL-Pers%C3%B6nlicher-Panikalarm-schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-Self-Defense-Schwarz-Black/dp/B076SYCYP9/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-2-catcorr&keywords=taschenalarm
Artikel / Statistiken / Links:
Wie Statistiken Probleme verschwinden lassen können
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaet-in-deutschland-wie-statistiken-probleme-verschwinden-lassen-koennen/21226150.html
Polizeiliche Kriminalstatistik 2017
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017ImkBericht.html;jsessionid=E98F3D9776E2561271237372FC7ED05E.live2292?nn=96600
Zehn Prozent weniger Straftaten
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaetsstatistik-10-prozent-weniger-straftaten/21202088.html
Nicht mehr nur Fäuste, sondern zunehmend auch Messer
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175699875/Kriminalitaetsstatistik-Nicht-mehr-nur-Faeuste-sondern-zunehmend-auch-Messer.html
Zahl der Straftaten in Deutschland um fast zehn Prozent gesunken
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/deutschland-kriminalstatistik-2017-zahl-der-straftaten-gesunken-a-1204160.html
Gruppenvergewaltigung
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/velbert-gruppenvergewaltigung-prozess-gegen-jugendliche-beginnt-a-1225799.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/Nach-Freiburger-Gruppenvergewaltigung-Behoerden-wollen-ueber-weitere-Ermittlungen-informieren,weitere-details-ermittlungsverfahren-freiburg-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Polizei-sucht-nach-Gruppen-Vergewaltigung-weitere-Verdaechtige-id52595556.html
Jeder zehnte Tatverdächtige ist ein Flüchtling
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180476950/Senatsantwort-auf-CDU-Anfrage-Jeder-elfte-Tatverdaechtige-ist-Fluechtling.html
Die Fehldiagnose „ADHS“ und ihre fatalen Folgen
https://www.welt.de/dieweltbewegen/sonderveroeffentlichungen/article123823722/Die-Fehldiagnose-ADHS-und-ihre-fatalen-Folgen.html
Vier Jahre Haft für Kampfsportler
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/2013/03/Gericht-glaubt-nicht-an-Notwehr-Vier-Jahre-Haft-fuer-Kampfsportler
Bewährungsstrafe für lebensbedrohlichen Faustschlag
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/bewaehrungsstrafe-fuer-lebensbedrohlichen-faustschlag--152773428.html
Shia LaBeoufs "He will not devide us" Flagge
https://imgur.com/a/0cLTy#mAPYZpa
K.O. Tropfen
https://www.undercovercolors.com/pages/how-it-works
https://www.n-tv.de/panorama/GBL-dieser-Stoff-duerfte-nicht-legal-sein-article19266281.html
Zu viele Waffenscheinanträge
http://www.haz.de/Umland/Laatzen/Nachrichten/Zu-viele-Waffenscheine-Stadt-gibt-Aufsicht-ab
Waffenrecht
https://www.bka.de/SharedDocs/FAQs/DE/Waffenrecht/waffenrechtFrage03.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/BJNR397010002.html
https://www.alle-schuetzenvereine.de/waffengesetz-in-deutschland/
Sicherheitsschirm
https://www.sicherheitsschirm.com/
Bewegte Bilder:
https://www.videos.pexels.com
https://pixabay.com
Black Coulds / Video Archive: https://www.youtube.com/watch?v=uCN-092Smf0
AA VFX:
https://www.youtube.com/watch?v=mbfw4TeH2cM&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=ZFd7jVc7x2g
https://www.youtube.com/watch?v=yemuYd6DDXQ
Basics.
Kampfsportarten.
K.O.-Tropfen.
Waffengesetz.
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://gab.ai/SariaDelaney
https://d.tube/#!/c/sariadelaney
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Quellen
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Hintergrundmusik:
TeknoAXE - Unblinking Eyes Above
https://www.youtube.com/watch?v=xZRbQC6bjg8
V.I.P.N - I Am A Wanderer
https://www.youtube.com/watch?v=pZxdOx_hV1s
TeknoAXE - Further Investigation
https://www.youtube.com/watch?v=psYw0AxE_G4
V.I.P.N - Come True
https://www.youtube.com/watch?v=5izK8iFBGHE
V.I.P.N - One Night
https://www.youtube.com/watch?v=n2CqB3jp31A
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Sicherheitsschirm: https://www.sicherheitsschirm.com/
Taschenalarm: https://www.amazon.de/ocona-Taschenalarm-Selbstverteidigung-LED-Lampe-schwarz/dp/B07B4YPH6H/ref=sr_1_cc_5?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-5-catcorr&keywords=taschenalarm
https://www.amazon.de/MUTUAL-Pers%C3%B6nlicher-Panikalarm-schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-Self-Defense-Schwarz-Black/dp/B076SYCYP9/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-2-catcorr&keywords=taschenalarm
Artikel / Statistiken / Links:
Wie Statistiken Probleme verschwinden lassen können
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaet-in-deutschland-wie-statistiken-probleme-verschwinden-lassen-koennen/21226150.html
Polizeiliche Kriminalstatistik 2017
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017ImkBericht.html;jsessionid=E98F3D9776E2561271237372FC7ED05E.live2292?nn=96600
Zehn Prozent weniger Straftaten
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaetsstatistik-10-prozent-weniger-straftaten/21202088.html
Nicht mehr nur Fäuste, sondern zunehmend auch Messer
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175699875/Kriminalitaetsstatistik-Nicht-mehr-nur-Faeuste-sondern-zunehmend-auch-Messer.html
Zahl der Straftaten in Deutschland um fast zehn Prozent gesunken
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/deutschland-kriminalstatistik-2017-zahl-der-straftaten-gesunken-a-1204160.html
Gruppenvergewaltigung
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/velbert-gruppenvergewaltigung-prozess-gegen-jugendliche-beginnt-a-1225799.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/Nach-Freiburger-Gruppenvergewaltigung-Behoerden-wollen-ueber-weitere-Ermittlungen-informieren,weitere-details-ermittlungsverfahren-freiburg-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Polizei-sucht-nach-Gruppen-Vergewaltigung-weitere-Verdaechtige-id52595556.html
Jeder zehnte Tatverdächtige ist ein Flüchtling
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180476950/Senatsantwort-auf-CDU-Anfrage-Jeder-elfte-Tatverdaechtige-ist-Fluechtling.html
Die Fehldiagnose „ADHS“ und ihre fatalen Folgen
https://www.welt.de/dieweltbewegen/sonderveroeffentlichungen/article123823722/Die-Fehldiagnose-ADHS-und-ihre-fatalen-Folgen.html
Vier Jahre Haft für Kampfsportler
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/2013/03/Gericht-glaubt-nicht-an-Notwehr-Vier-Jahre-Haft-fuer-Kampfsportler
Bewährungsstrafe für lebensbedrohlichen Faustschlag
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/bewaehrungsstrafe-fuer-lebensbedrohlichen-faustschlag--152773428.html
Shia LaBeoufs "He will not devide us" Flagge
https://imgur.com/a/0cLTy#mAPYZpa
K.O. Tropfen
https://www.undercovercolors.com/pages/how-it-works
https://www.n-tv.de/panorama/GBL-dieser-Stoff-duerfte-nicht-legal-sein-article19266281.html
Zu viele Waffenscheinanträge
http://www.haz.de/Umland/Laatzen/Nachrichten/Zu-viele-Waffenscheine-Stadt-gibt-Aufsicht-ab
Waffenrecht
https://www.bka.de/SharedDocs/FAQs/DE/Waffenrecht/waffenrechtFrage03.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/BJNR397010002.html
https://www.alle-schuetzenvereine.de/waffengesetz-in-deutschland/
Sicherheitsschirm
https://www.sicherheitsschirm.com/
Bewegte Bilder:
https://www.videos.pexels.com
https://pixabay.com
Black Coulds / Video Archive: https://www.youtube.com/watch?v=uCN-092Smf0
AA VFX:
https://www.youtube.com/watch?v=mbfw4TeH2cM&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=ZFd7jVc7x2g
https://www.youtube.com/watch?v=yemuYd6DDXQ
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