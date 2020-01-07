BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Notwehr: Nicht jeder Fremde ist dein Freund
Saria Delaney
Saria Delaney
2 followers
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
33 views • January 07, 2020
Angststarre.
Basics.
Kampfsportarten.
K.O.-Tropfen.
Waffengesetz.
____________

https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://gab.ai/SariaDelaney
https://d.tube/#!/c/sariadelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/

https://paypal.me/SariaDelaney

_______
Quellen
____________


Hintergrundmusik:

TeknoAXE - Unblinking Eyes Above
https://www.youtube.com/watch?v=xZRbQC6bjg8

V.I.P.N - I Am A Wanderer
https://www.youtube.com/watch?v=pZxdOx_hV1s

TeknoAXE - Further Investigation
https://www.youtube.com/watch?v=psYw0AxE_G4

V.I.P.N - Come True
https://www.youtube.com/watch?v=5izK8iFBGHE

V.I.P.N - One Night
https://www.youtube.com/watch?v=n2CqB3jp31A

Bilder:

Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Sicherheitsschirm: https://www.sicherheitsschirm.com/
Taschenalarm: https://www.amazon.de/ocona-Taschenalarm-Selbstverteidigung-LED-Lampe-schwarz/dp/B07B4YPH6H/ref=sr_1_cc_5?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-5-catcorr&keywords=taschenalarm
https://www.amazon.de/MUTUAL-Pers%C3%B6nlicher-Panikalarm-schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger-Self-Defense-Schwarz-Black/dp/B076SYCYP9/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1542810598&sr=1-2-catcorr&keywords=taschenalarm

Artikel / Statistiken / Links:

Wie Statistiken Probleme verschwinden lassen können
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaet-in-deutschland-wie-statistiken-probleme-verschwinden-lassen-koennen/21226150.html

Polizeiliche Kriminalstatistik 2017
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017ImkBericht.html;jsessionid=E98F3D9776E2561271237372FC7ED05E.live2292?nn=96600

Zehn Prozent weniger Straftaten
https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalitaetsstatistik-10-prozent-weniger-straftaten/21202088.html

Nicht mehr nur Fäuste, sondern zunehmend auch Messer
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175699875/Kriminalitaetsstatistik-Nicht-mehr-nur-Faeuste-sondern-zunehmend-auch-Messer.html

Zahl der Straftaten in Deutschland um fast zehn Prozent gesunken
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/deutschland-kriminalstatistik-2017-zahl-der-straftaten-gesunken-a-1204160.html

Gruppenvergewaltigung
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/velbert-gruppenvergewaltigung-prozess-gegen-jugendliche-beginnt-a-1225799.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/Nach-Freiburger-Gruppenvergewaltigung-Behoerden-wollen-ueber-weitere-Ermittlungen-informieren,weitere-details-ermittlungsverfahren-freiburg-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Polizei-sucht-nach-Gruppen-Vergewaltigung-weitere-Verdaechtige-id52595556.html

Jeder zehnte Tatverdächtige ist ein Flüchtling
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180476950/Senatsantwort-auf-CDU-Anfrage-Jeder-elfte-Tatverdaechtige-ist-Fluechtling.html

Die Fehldiagnose „ADHS“ und ihre fatalen Folgen
https://www.welt.de/dieweltbewegen/sonderveroeffentlichungen/article123823722/Die-Fehldiagnose-ADHS-und-ihre-fatalen-Folgen.html

Vier Jahre Haft für Kampfsportler
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/2013/03/Gericht-glaubt-nicht-an-Notwehr-Vier-Jahre-Haft-fuer-Kampfsportler

Bewährungsstrafe für lebensbedrohlichen Faustschlag
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/bewaehrungsstrafe-fuer-lebensbedrohlichen-faustschlag--152773428.html

Shia LaBeoufs "He will not devide us" Flagge
https://imgur.com/a/0cLTy#mAPYZpa

K.O. Tropfen
https://www.undercovercolors.com/pages/how-it-works
https://www.n-tv.de/panorama/GBL-dieser-Stoff-duerfte-nicht-legal-sein-article19266281.html

Zu viele Waffenscheinanträge
http://www.haz.de/Umland/Laatzen/Nachrichten/Zu-viele-Waffenscheine-Stadt-gibt-Aufsicht-ab

Waffenrecht
https://www.bka.de/SharedDocs/FAQs/DE/Waffenrecht/waffenrechtFrage03.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/BJNR397010002.html
https://www.alle-schuetzenvereine.de/waffengesetz-in-deutschland/

Sicherheitsschirm
https://www.sicherheitsschirm.com/

Bewegte Bilder:

https://www.videos.pexels.com
https://pixabay.com
Black Coulds / Video Archive: https://www.youtube.com/watch?v=uCN-092Smf0
AA VFX:
https://www.youtube.com/watch?v=mbfw4TeH2cM&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=ZFd7jVc7x2g
https://www.youtube.com/watch?v=yemuYd6DDXQ
Keywords
preppingkrav magabrazilian jiu jitsusaria delaneynotwehr120dbtaschenalarmpanikalarmmagliteangststarrebehuetete kindheitkampfsportwing tsunsystemamuay taiboxenwaffengesetzschreckschusspistoletierabwehrspraypfefferspraybkamordfaellevergewaltigung
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Criticizes Fox News, Blames Network for Midterm Losses

Trump Criticizes Fox News, Blames Network for Midterm Losses

Garrison Vance
Climate hypnosis: London School of Economics reading list encourages acts of eco-terrorism

Climate hypnosis: London School of Economics reading list encourages acts of eco-terrorism

Lance D Johnson
Review Finds Exercise Before Colorectal Cancer Treatment May Offer Strongest Benefits

Review Finds Exercise Before Colorectal Cancer Treatment May Offer Strongest Benefits

Morgan S. Verity
Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Gridlock for Show: Why a divided federal government may still unite behind debt, surveillance, censorship and war

Lance D Johnson
DeSantis Calls Midterms &#8220;Extinction-Level Event&#8221; for Republicans

DeSantis Calls Midterms “Extinction-Level Event” for Republicans

Douglas Harrington
Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Trump Says He Is Prepared to Use Veto, Executive Powers if Democrats Win Congress

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy