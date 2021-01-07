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Дождались - рак больше не рак! Шокирующее признание онкологов
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193 views • January 07, 2021
Аудиоверсия статьи Бориса Гринблата "Дождались - рак больше не рак!"
Авторы видео - канал "Крамола": https://youtu.be/avs773is2wA
Источник статьи: vk.cc/7VxNDN
Читать полную версию статьи в первоисточнике: https://medalternativa.info/entry/rak-bolshe-ne-rak/
После десятилетий неправильных диагнозов рака c последующими лечениями и миллионов покалеченных здоровых людей, Национальный Институт Рака (National Cancer Instittute) и влиятельный научно-медицинский журнал JAMA (Journal of American Medical Association) наконец признали, что ошибались все это время.
Еще в 2012 году, Национальный Институт Рака собрал группу эскпертов для переоценки классификации некоторых самых часто диагностированных видов рака и их последующей “передиагностики” и чрезмерно-агрессивного лечения этих состояний. Они определили, что вероятно миллионам людей был ошибочно поставлен диагноз рак груди, рак простаты, рак щитовидной железы и рак легкого, когда на самом деле их состояния были безопасными и должны были быть определены как “доброкачественные образования эпителиальной этиологии”. Никаких извинений не было сделано. Масс-медиа это полостью проигнорировала. Однако самого главного тоже не было сделано: никаких радикальных изменений в традиционной практике диагностики, профилактики и лечения рака не произошло.
Таким образом, миллионы людей в США и по всему миру, которые были уверены, что у них смертельная болезнь рак и которые прошли по этому поводу насильственное и калечащее лечение, словно услышали “Ой… Мы ошиблись. У вас на самом деле был не рак”.
Больше материалов на данную тему, а также о об альтернативной (натуральной) концепции рака и методах его лечения, смотрите на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:
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(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)
Авторы видео - канал "Крамола": https://youtu.be/avs773is2wA
Источник статьи: vk.cc/7VxNDN
Читать полную версию статьи в первоисточнике: https://medalternativa.info/entry/rak-bolshe-ne-rak/
После десятилетий неправильных диагнозов рака c последующими лечениями и миллионов покалеченных здоровых людей, Национальный Институт Рака (National Cancer Instittute) и влиятельный научно-медицинский журнал JAMA (Journal of American Medical Association) наконец признали, что ошибались все это время.
Еще в 2012 году, Национальный Институт Рака собрал группу эскпертов для переоценки классификации некоторых самых часто диагностированных видов рака и их последующей “передиагностики” и чрезмерно-агрессивного лечения этих состояний. Они определили, что вероятно миллионам людей был ошибочно поставлен диагноз рак груди, рак простаты, рак щитовидной железы и рак легкого, когда на самом деле их состояния были безопасными и должны были быть определены как “доброкачественные образования эпителиальной этиологии”. Никаких извинений не было сделано. Масс-медиа это полостью проигнорировала. Однако самого главного тоже не было сделано: никаких радикальных изменений в традиционной практике диагностики, профилактики и лечения рака не произошло.
Таким образом, миллионы людей в США и по всему миру, которые были уверены, что у них смертельная болезнь рак и которые прошли по этому поводу насильственное и калечащее лечение, словно услышали “Ой… Мы ошиблись. У вас на самом деле был не рак”.
Больше материалов на данную тему, а также о об альтернативной (натуральной) концепции рака и методах его лечения, смотрите на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:
YouTube - https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
Сайт - https://www.medalternativa.info/
ВК - https://vk.com/medalternativainfo
также ищите нас в Одноклассниках
Рекомендуем почитать нашу книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”. Читать/скачать бесплатно электронную версию книги или приобрести бумажную книгу у издательства: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)
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