BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Arquitectos Del Golpe Revelados - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
5 views • 21 hours ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


En esta impactante entrevista, Patrick Byrne continúa revelando detalles explosivos sobre la corrupción gubernamental, la manipulación electoral y las operaciones del “estado profundo”. Byrne explica cómo agencias de inteligencia, élites políticas y actores extranjeros han interferido en elecciones y orquestado operaciones encubiertas durante años. Expone las luchas internas dentro del Departamento de Justicia, la participación de redes internacionales y la persecución sistemática de denunciantes e investigadores como Tina Peters. Byrne también advierte sobre la batalla global entre el control centralizado y la libertad individual, señalando que Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Una entrevista imprescindible para quienes buscan la verdad sobre la corrupción, la censura y la lucha por recuperar la transparencia en el gobierno.

Keywords
brighteonhighlightsspanishverdad botanica
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy