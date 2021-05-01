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Les Rois maudits #6 - Le Lis et le Lion
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14 views • May 01, 2021
Les Rois maudits est une mini-série française en six épisodes de 102 minutes, réalisée par Claude Barma d'après l'adaptation par Marcel Jullian de l'œuvre de Maurice Druon. Cette série a été diffusée entre le 21 décembre 1972 et le 24 janvier 1973 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, puis rediffusée notamment sur Antenne 2 dans l'éphémère "Télé-club" de Jean-Marie Cavada ou William Leymergie, avant FR3 durant l'été 1990, à la faveur de tout un été d'hommage anniversaire aux plus belles heures de la télévision française, présentées en particulier par Pierre Tchernia.
Cette adaptation des romans de Maurice Druon raconte l’histoire de la monarchie française depuis Philippe IV le Bel jusqu’à la guerre de Cent Ans. L’histoire commence durant le règne de Philippe le Bel alors qu’il tente d’écraser l’ordre des Templiers. En 1314, il fait arrêter les membres de l’ordre pour hérésie et, à l’issue du procès, fait condamner au bûcher les dignitaires à la tête de l'ordre. Sur le bûcher, Jacques de Molay (grand maître de l'ordre) lance une malédiction sur Philippe le Bel et sa descendance ainsi que sur Guillaume de Nogaret (déjà décédé près d'un an plus tôt !), qui a mené l’instruction du procès des Templiers, et sur le pape Clément V qui avait ouvert le procès sous la pression du roi.
Effectivement, le pape Clément et Philippe le Bel meurent tous deux dans l’année, suivant en cela Nogaret mort dès 1313. Les successeurs au trône ne seront pas plus chanceux puisqu’ils meurent prématurément d’assassinat ou de maladie sans avoir donné d’héritier mâle au royaume (si ce n'est l'éphémère Jean Ier) : c’est la première fois, depuis Hugues Capet qui ceint la couronne en 987 que la ligne de succession au trône est brisée. L’intrigue des Rois maudits se focalise sur les rivalités, les convoitises, les ruses provoquées par ces moments de succession. Les épisodes suivent les événements jusqu’à la déclaration de la guerre de Cent Ans qui en résulte.
1. Le Roi de fer
2. La Reine étranglée
3. Les Poisons de la couronne
4. La Loi des mâles
5. La Louve de France
6. Le Lis et le Lion
extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rois_maudits_(mini-s%C3%A9rie%2C_1972)
Cette adaptation des romans de Maurice Druon raconte l’histoire de la monarchie française depuis Philippe IV le Bel jusqu’à la guerre de Cent Ans. L’histoire commence durant le règne de Philippe le Bel alors qu’il tente d’écraser l’ordre des Templiers. En 1314, il fait arrêter les membres de l’ordre pour hérésie et, à l’issue du procès, fait condamner au bûcher les dignitaires à la tête de l'ordre. Sur le bûcher, Jacques de Molay (grand maître de l'ordre) lance une malédiction sur Philippe le Bel et sa descendance ainsi que sur Guillaume de Nogaret (déjà décédé près d'un an plus tôt !), qui a mené l’instruction du procès des Templiers, et sur le pape Clément V qui avait ouvert le procès sous la pression du roi.
Effectivement, le pape Clément et Philippe le Bel meurent tous deux dans l’année, suivant en cela Nogaret mort dès 1313. Les successeurs au trône ne seront pas plus chanceux puisqu’ils meurent prématurément d’assassinat ou de maladie sans avoir donné d’héritier mâle au royaume (si ce n'est l'éphémère Jean Ier) : c’est la première fois, depuis Hugues Capet qui ceint la couronne en 987 que la ligne de succession au trône est brisée. L’intrigue des Rois maudits se focalise sur les rivalités, les convoitises, les ruses provoquées par ces moments de succession. Les épisodes suivent les événements jusqu’à la déclaration de la guerre de Cent Ans qui en résulte.
1. Le Roi de fer
2. La Reine étranglée
3. Les Poisons de la couronne
4. La Loi des mâles
5. La Louve de France
6. Le Lis et le Lion
extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rois_maudits_(mini-s%C3%A9rie%2C_1972)
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