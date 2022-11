💥 Pelosi Hammered 💪🏼

Today Is Ice Cream Time๐Ÿฟ Popcorn Comes Later.... seems to me SOON ๐Ÿ™

Enjoy the laugh WITH Food For Thought. LOL



๐Ÿšฝ Deep State Is In The Toilet ๐Ÿšฝ

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1p8c8i-deep-state-in-toilet.html

More below. ๐Ÿ‘‡

Putting On The Armour Of GOD - 7 video series. Links to them all are in descriptions below every video.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v140hl7-armour-of-god-series-final-7-of-7.html

Pulling the weeds of corruption

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1i05av--trump-is-still-president.html

Q told us about Uniting

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1hmpyx--unity-is-power-17.html

Trump Is Still President. PROOF!

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1gqeo1-the-corrupt-are-just-weeds.html

Combating MkUltra

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/vjne2t-combating-mind-control.html

๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ SAVE THE CHILDREN... Strategic steps. Simple (listen 1.5 speed)

Four Video Series. Every video has links to other the four in the description.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/velf8t-video-3-of-4-patriots-control-the-narrative-radio.html

๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Digital Warriors United' - https://gab.com/groups/40941 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Digital Warriors United' - https://mewe.com/group/6073063be5851230e0031d77 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก

โœ” My Moon Talks on "THRIVALISM" from 2017 ๐ŸŽฏ

https://www.youtube.com/watch?v=oWH87AeeUI0&list=PLQFe9VUv0a5_p0XfQSKc5zuO41rMZ30W3

Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™