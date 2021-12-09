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[VOSTFR] Vaxxed II, la vérité du peuple
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14 views • December 09, 2021
« Dans "VAXXED II : THE PEOPLE'S TRUTH", la productrice de "VAXXED", Polly Tommey et son équipe parcourent plus de 50 000 miles aux États-Unis et dans le monde entier pour rencontrer les familles touchées par une tragédie consécutive à l'utilisation de vaccins. Les interviews de parents et de médecins n'ayant rien à gagner et tout à perdre ont permis de mettre en évidence l'épidémie de blessures causées par les vaccins et de poser la question à tous les parents : "Les vaccins sont-ils vraiment aussi sûrs et efficaces qu'on nous l'a dit ? »
Les films « Vaxxed », puissants réquisitoires contre une médecine qui tue, auraient dû crever le plafond de verre de la censure. Hélas, grâce aux médias-collaborateurs, le grand public est toujours aussi ignorant quant à ce danger, invisible et pourtant bien réel, qui pèse sur leurs épaules. La crise frauduleuse du Covid-19 et de ses médicaments expérimentaux – abusivement appelés “vaccins” – en est la preuve indéniable.
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Les films « Vaxxed », puissants réquisitoires contre une médecine qui tue, auraient dû crever le plafond de verre de la censure. Hélas, grâce aux médias-collaborateurs, le grand public est toujours aussi ignorant quant à ce danger, invisible et pourtant bien réel, qui pèse sur leurs épaules. La crise frauduleuse du Covid-19 et de ses médicaments expérimentaux – abusivement appelés “vaccins” – en est la preuve indéniable.
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