Per Shapiro intervjuar 3 erfarna sjuksköterskor - ”Det är någonting som inte stämmer”

Sedan man började vaccinera mot Covid-19 är det många som arbetar inom sjukvården som har märkt av konstiga saker; hur vissa typer av symtom och sjukdomsförlopp verkar ha ökat, gått ned i ålder, och även drabbar människor som i övrigt är friska.



På de flesta arbetsplatser är det dock inte välkommet att prata om misstänkta biverkningar, trots att det är fråga om en helt ny typ av vaccinteknologi som inte använts tidigare.

I här intervjun möter vi erfarna sjuksköterskorna Ingmarie Nilsson, Ann-Christine Roshäll och Ewa-Karin Ottosson. De berättar om sina iakttagelser och om den stränga tystnadskulturen inom vården.

Redigering Samuel Tyskling.

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