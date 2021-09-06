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La Fake News du Siècle : Gerald Grosz, "pleinement vacciné", complètement déçu !!!
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30 views • September 06, 2021
Dans l'émission Fellner live, Gerald Grosz, qui avait fait confiance à son gouvernement et avait accepté de se faire vacciner semble se rendre compte d'avoir été abusé et trahis, et il le fait savoir à travers ses réponses pleines d'émotions à son interlocuteur Sebastian Bohrn à qui il reproche cette attitude qui dirige les gens vers des problèmes graves alors qu'ils sont pertinemment au courant de ce qui les attend.
Nous sommes les uns et les autres, vaccinés et non vaccinés, les victimes de cette machination...
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Source vidéo : @laurent.scalet
https://odysee.com/@laurent.scalet:b/fake-du-siecle:b
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