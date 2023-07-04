Plandemic 3: Η Μεγάλη Αφύπνιση (Greek subtitles)

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της κορύφωσης της αναζήτησης της αλήθειας ως PLANDEMIC 3: The Great Awakening ξετυλίγει τα στρώματα της διαφθοράς και αποκαλύπτει μια πορεία προς ένα
λαμπρότερο μέλλον. Προετοιμαστείτε να εμπνευστείτε, να αφυπνιστείτε και να
ενδυναμωθείτε για να πάρετε θέση υπέρ της ελευθερίας.