π. Θεόδωρος Ζήσης, "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Ε΄)".

" Καταστροφική ἡ δεκα-οκταετής ἀρχιεπισκοπία Ἱερωνύμου (2008-2026) καί μετά τήν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου (2016 ἕως σήμερα)". Τήν Τετάρτη (Β΄ἑβδ. Νηστειῶν), 04 Μαρτίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες

-

, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης παρέδωσε τό τελευταῖο (5ο) μάθημα τῆς σειρᾶς: "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Ε΄)". Ἀρίθμησε στήν ἀρχή ὡς τρία (3) τά σοβαρά ἀντορθόδοξα ὀλισθήματα τοῦ προηγηθέντος ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου: (1) Τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἀθήνα τόν Μάιο τοῦ 2001. (2) Τήν ἀπόφασή του νά μή ἀποχωρήσουμε ἀπό τό λεγόμενο "Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν". (3) Τούς πειραματισμούς μέ τήν "Λειτουργική Ἀνανέωση", τήν μετάφραση τῶν λειτουργικῶν κειμένων καί τήν κατάργηση τῶν ἀναθεμάτων κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἀρίθμησε ἐννέα (9) ἀντορθόδοξα ἀτοπήματα: (1) Τόν ἐνδοτισμό στήν κατάργηση τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καί τήν μετατροπή του σέ θρησκειολογία, σέ συνεργασία μέ τούς θεολόγους τοῦ ἀντιπατερικοῦ Συλλόγου "Καιρός". (2) Συμμετοχή καί ὑποστήριξη τῆς ψευδο-συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης. (3) Ἀναγνώριση τῆς ψευδ-αυτοκέφαλης "ἐκκλησίας" τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν. (4) Κλείσιμο τῶν ἱερῶν Ναῶν καί ἄλλα βλάσφημα μέτρα λόγῳ τῆς λοίμωξης τοῦ Κορωνοϊοῦ. (5) Ἀπουσία ἀντίδρασης στήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων. (6) Ἀποϊεροποίηση τῶν Ναῶν μέ ὀργάνωση ἐντός αὐτῶν συναυλιῶν καί ἄλλων μή λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. (7) Προτροπή συνοδική νά λάβουν οἱ πιστοί τόν ἐπικίνδυνο καί ἀνελεύθερο Προσωπικό Ἀριθμό ὡς στοιχεῖο ταυτότητος. (8) Σιωπή ἰχθύος γιά τήν βεβήλωση ἱερῶν προσώπων στήν Ἐθνική Πινακοθήκη· καί (9) ταύτιση σέ ὅλα καί συμπόρευση στόν ἀντορθόδοξο δρόμο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ἀπό αὐτά ἀναλύθηκαν περισσότερο τό οὐκρανικό ψευδο-αυτοκέφαλο, τό κλείσιμο τῶν Ναῶν καί τά ἄλλα βλάσφημα μέτρα γιά τόν Κορωνοϊό, καί ἡ χωρίς ἐκκλησιαστική ἀντίδραση νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἐχάρισε στήν Ἑλλάδα τήν κακή πρωτιά μεταξύ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χωρῶν. Γιά τό τελευταῖο ἀτόπημα ἀνέγνωσε ὁ π. Θεόδωροςἀποσπάσματα ἀπό αὐστηρή, ἐπικριτική, ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ γνωστοῦ Ἁγιορείτη Γέροντα Γαβριήλ πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί τούς λοιπούς Ἀρχιερεῖς, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων τούς γράφει: "Τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν ἀντιμετώπιση θεμάτων Πίστεως καί ζωῆς, δόγματος καί ἤθους, φανήκατε οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες ἀνεπαρκεῖς καί ἀνάξιοι". Κλείνοντας τήν σειρά αὐτή τῶν μαθημάτων ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στά ὅσα εἶπε ὁ ὄντως ἀνεπαρκής καί ἀθεολόγητος ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος σέ συνέντευξή πού ἔδωσε στόν "Ἐθνικό Κήρυκα" στήν Ἀμερική, ὅπου κατέκρινε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιατί δέν μπόρεσε νά σβήσει τήν φωτιά τῆς Ἀποτείχισης στήν Θεσσαλονίκη, τήν ὁποίαν δῆθεν αὐτός ἔσβησε στήν Κύπρο μέ τήν ἄδικη καί πρωτοφανῆ σέ παρανομίες καί ἀντικανονικότητα δίωξη τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Τυχικοῦ. Ἡ "φωτιά" ὅμως τῆς Ἀποτείχισης, εἶναι "φωτιά" τῆς Ὀρθοδοξίας (πρβλ. Λουκ. 12, 49), πού θερμαίνει τούς πιστούς μέσα στόν χειμῶνα τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί δέν θά σβήσει ποτέ. Θά σβήσουν ὅσοι πολεμοῦν τήν Ὀρθοδοξία καί ἀκολουθοῦν τήν σκολιά καί διεστραμμένη ὁδό τῶν αἱρέσεων καί τῆς πλάνης. Ὁ μεγαλόσχημος καί ἀπρόσεκτος σέ ὅσα λέγει καί πράττει ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀπέδειξε, ὅτι γι' αὐτό ἔρχεται συχνά στήν Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, γιά νά σβήσουν μαζί μέ τόν Μητροπολίτη Φιλόθεο τήν "φωτιά" τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄς προσέξουν ὅμως γιατί ἡ φωτιά φωτίζει, ἀλλά καί καίει. Κάποιοι ἔχουν ἤδη καεῖ μέ τίς αἱρετικές ἐκτροπές τους καί τίς ἄδικες διώξεις τῶν Ὀρθοδόξων. Καιρός Μετανοίας καί συντριβῆς ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή !