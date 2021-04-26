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Wer tötete David Crowley?
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17 Januar 2015 — In einem Haus in den USA werden 3 tote gefunden, es waren die Leichen von David Crowley seiner Frau und seiner Tochter.
Die 3 Leichen erweisen Schussverletzungen auf. Die Polizei geht von einem „Suizid“ aus. Laut der Polizei deren ihrer Einschätzung, habe er erst seine Familie und danach sich selbst getötet. An sich kommt sowas nicht selten vor, aber wenn man seine Geschichte kennt dann wird das ganze ein bisschen rätselhaft.
Er befasste sich eine lange Zeit mit verschiedenen wichtigen Themen und diente der US-Army. Mit diesen wichtigen Informationen wollte er dann an die Öffentlichkeit und wollte sie veröffentlichen. Um sowas am besten an die Leute zu bringen, wollte er einen Film produzieren der „Gray State“ hieß.
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