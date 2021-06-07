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The Dansih Prime Minister Mette Frederiksen Vaxxed against a SARS-COV-2 Flu? [04.06.2021]
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66 views • June 07, 2021
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Statsminister Mette Frederiksen 'vaccineret' imod SARS-COV-2 influenza ?
4. jun. 2021, 07:49
Ka Sia -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
·
It's very interesting ... Do all people have their arm covered during the vaccination? Ot just only to those who want to hide something from the cameras? ????
News kl.07:23
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/
--
Pernulle Thaulow -> MODSTAND NU FOR DANMARK
04.06.2021 ·
Spørgsmål til M. Forræderiksen :
-Hvorfor???
-Er sygeplejersken godt betalt?
-Får sygeplejersken en go bonus for at holde kæft?
-Er det med vilje sygeplejersken ikke er dansk, så du ka sende hende hjem hvis du bliver afpresset senere?
-Nåede du lige at læse på lægemiddelstyrelsens hjemmeside at vax rent faktisk er et eksperiment, som du nu ikke tør deltage i?
-Fandt du lige ud af at vax faktisk kun testet i 2 måneder, inden den blev NØDGODKENDT
-Opdagede du det var rigtigt at spikeproteinet kan ramme dine nærmeste som ikke er vax og du måske ikke får børnebørn?
-Hvem gætter du på, der om 50 år som statsminister står og siger undskyld for dine handlinger nu, som du sagde undskyld til de grønlændere for noget tid siden?
https://www.facebook.com/groups/450906679380983/permalink/515745452897105/
https://www.facebook.com/groups/450906679380983/permalink/515745452897105/
--
Jessie Jean -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
04.06.2021
Så kører der kampagner for vax, hvori MetteF og Søren Brostrøm har hovedrollen,
det hele er fup og skuespil
Der er blot tale om en placebovax, en saltvandsindsprøjtning, hvis de får vaxxen
sprøjtet ind. Det skal jo se autentisk ud, før folket køber det er det ikke derfor
MetteF udstiller sig selv nu?
Der skal sælges og promoveres
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/mette-frederiksen-har-faaet-foerste-stik-med-coronavaccine
--
John Christiansen -> Støt Læger uden Sponsor
Så er Mette vaccineret. Men.
Fortæl mig lige, hvorfor sygeplejersken først dækker med hånden og der efter med kroppen, når hun stikker?
Se video.
https://www.facebook.com/groups/udensponsor/permalink/4240648645978525/
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mette-f.-vaccineret/8609236
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Statsminister Mette Frederiksen 'vaccineret' imod SARS-COV-2 influenza ?
4. jun. 2021, 07:49
Ka Sia -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
·
It's very interesting ... Do all people have their arm covered during the vaccination? Ot just only to those who want to hide something from the cameras? ????
News kl.07:23
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/
--
Pernulle Thaulow -> MODSTAND NU FOR DANMARK
04.06.2021 ·
Spørgsmål til M. Forræderiksen :
-Hvorfor???
-Er sygeplejersken godt betalt?
-Får sygeplejersken en go bonus for at holde kæft?
-Er det med vilje sygeplejersken ikke er dansk, så du ka sende hende hjem hvis du bliver afpresset senere?
-Nåede du lige at læse på lægemiddelstyrelsens hjemmeside at vax rent faktisk er et eksperiment, som du nu ikke tør deltage i?
-Fandt du lige ud af at vax faktisk kun testet i 2 måneder, inden den blev NØDGODKENDT
-Opdagede du det var rigtigt at spikeproteinet kan ramme dine nærmeste som ikke er vax og du måske ikke får børnebørn?
-Hvem gætter du på, der om 50 år som statsminister står og siger undskyld for dine handlinger nu, som du sagde undskyld til de grønlændere for noget tid siden?
https://www.facebook.com/groups/450906679380983/permalink/515745452897105/
https://www.facebook.com/groups/450906679380983/permalink/515745452897105/
--
Jessie Jean -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
04.06.2021
Så kører der kampagner for vax, hvori MetteF og Søren Brostrøm har hovedrollen,
det hele er fup og skuespil
Der er blot tale om en placebovax, en saltvandsindsprøjtning, hvis de får vaxxen
sprøjtet ind. Det skal jo se autentisk ud, før folket køber det er det ikke derfor
MetteF udstiller sig selv nu?
Der skal sælges og promoveres
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/mette-frederiksen-har-faaet-foerste-stik-med-coronavaccine
--
John Christiansen -> Støt Læger uden Sponsor
Så er Mette vaccineret. Men.
Fortæl mig lige, hvorfor sygeplejersken først dækker med hånden og der efter med kroppen, når hun stikker?
Se video.
https://www.facebook.com/groups/udensponsor/permalink/4240648645978525/
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mette-f.-vaccineret/8609236
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