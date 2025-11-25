Estrategia de Riqueza Descentralizada - destacado de la entrevista 3

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams y Todd Pittner organizan una conversación sobre finanzas descentralizadas con los expertos Chris Sullivan y Matt Smith. Chris, un administrador de activos digitales, enfatiza la importancia de la autocustodia y de no temer las correcciones del mercado, destacando la reciente volatilidad de Bitcoin y los beneficios de las monedas de privacidad. Matt, un ranchero y presentador de pódcast, habla sobre la estabilidad del oro y la plata, el potencial de una revaluación del oro y la importancia de la autosuficiencia. También mencionan el posible avance de monedas digitales emitidas por el gobierno y la necesidad de un aprendizaje continuo en un panorama financiero que cambia rápidamente. La conversación subraya la necesidad de preparación práctica y autocustodia frente a la inestabilidad financiera.





La discusión cubrió los beneficios de transferir propiedades a una Asociación No Incorporada Sin Fines de Lucro (UNA) mediante un quick claim deed, lo cual ofrece control sin propiedad legal y protección contra responsabilidades. El orador destacó un grupo privado de Telegram con más de 350 miembros, incluyendo a una contadora útil llamada Betsy. La estructura UNA permite beneficios fiscales, como evitar el impuesto sobre ganancias de capital en ventas de propiedades. La conversación también mencionó la importancia de las inversiones en oro y plata, promoviendo Battalion Metals, cofundada por Tucker Carlson, para compras seguras y competitivas. Además, se respaldaron los productos de cúrcuma de Health Ranger Store por su calidad y pruebas.