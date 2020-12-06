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PARTE 3/3 La entrevista Rose / Icke2. Cómo el Covid19 se utilizará para reducir tus derechos y destruir nuestra economía. David Icke subtitulos español
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243 views • December 06, 2020
Más info en:
https://elinvestigador.org/entrevista-david-icke-2-como-coronavirus-reducira-derechos-y-destruira-economia-subtitulos/
La entrevista que se hizo viral el 6 de Abril (antes de ser censurada por Youtube) al famosísimo investigador David Icke y conducida por Brian Rose en su canal de LondonReal.tv.
Los temas que se abordan en la entrevista son:
COVID-19 no es lo que nos han contado.
Las razones por la que las personas siempre pueden dar positivo al coronavirus
La verdadera razón detrás del número de víctimas de COVID-19.
Los medios mienten sobre el número de muertes de COVID-19.
La verdadera agenda detrás de los confinamientos.
El Cabal detrás de COVID-19: Bill Gates también está involucrado.
La tecnología 5G está detrás de COVID-19.
El objetivo final es controlarnos a través de las vacunas.
Quién está detrás de la estafa de las vacunas.
Su objetivo final es controlarnos.
Algunos de nosotros habíamos predicho este sistema de “andar de puntillas hacia el totalitarismo” desde hace años.
¿Qué les vas a decir a tus hijos cuando ocurrió está Ingeniería Social en 2020?
Elon Musk también está involucrado
La manera de salir del lío en el que estamos. Somos más poderosos de lo que creemos. El amor verdadero nos mostrará nuestro verdadero poder.
Por qué no deberíamos tener miedo.
https://elinvestigador.org/entrevista-david-icke-2-como-coronavirus-reducira-derechos-y-destruira-economia-subtitulos/
La entrevista que se hizo viral el 6 de Abril (antes de ser censurada por Youtube) al famosísimo investigador David Icke y conducida por Brian Rose en su canal de LondonReal.tv.
Los temas que se abordan en la entrevista son:
COVID-19 no es lo que nos han contado.
Las razones por la que las personas siempre pueden dar positivo al coronavirus
La verdadera razón detrás del número de víctimas de COVID-19.
Los medios mienten sobre el número de muertes de COVID-19.
La verdadera agenda detrás de los confinamientos.
El Cabal detrás de COVID-19: Bill Gates también está involucrado.
La tecnología 5G está detrás de COVID-19.
El objetivo final es controlarnos a través de las vacunas.
Quién está detrás de la estafa de las vacunas.
Su objetivo final es controlarnos.
Algunos de nosotros habíamos predicho este sistema de “andar de puntillas hacia el totalitarismo” desde hace años.
¿Qué les vas a decir a tus hijos cuando ocurrió está Ingeniería Social en 2020?
Elon Musk también está involucrado
La manera de salir del lío en el que estamos. Somos más poderosos de lo que creemos. El amor verdadero nos mostrará nuestro verdadero poder.
Por qué no deberíamos tener miedo.
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