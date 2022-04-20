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Clown Planet News (20 April, 2022): Russia Tests SATAN-2, Mask Debates in US, Fauci COVID Prediction
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20 views • April 21, 2022
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https://dailyexpose.uk/2022/04/20/increase-athlete-cardiac-arrest-deaths-covid-vaccination/
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https://dailyexpose.uk/2022/04/19/covid-is-man-made-a-timeline-of-bio-terror/
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https://twitter.com/disclosetv/status/1514255359959093256
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/germanys-military-biological-activity-in-ukraine/
https://twitter.com/disclosetv/status/1514670249316077569
https://www.fox5atlanta.com/news/hand-implanted-microchip-could-be-used-for-contactless-payments
https://www.yahoo.com/now/pfizer-ask-fda-authorize-covid-105715597.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://off-guardian.org/2022/04/14/no-its-not-ok-when-china-does-it/
https://rumble.com/v11phu1-humans-are-now-hackable-animals.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-spyware-maker-nso-group-asks-scotus-sovereign-immunity
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1514988026258235394
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1516618509794562048
https://rumble.com/v11pipp-lara-logan-fighting-the-agenda.html
https://stevekirsch.substack.com/p/high-tech-mask-alternatives?s=r
https://www.youtube.com/watch?v=TuLDjhxju2s
https://twitter.com/cwt_news/status/1516764758942404609
https://www.youtube.com/watch?v=YJntXbnB6vY
https://sovren.media/video/new-massive-lockdowns-in-china-could-mean-return-of-covid-lockdowns-in-u-s-1021.html
https://www.youtube.com/watch?v=2NwHmqNLyRI
https://www.youtube.com/watch?v=XyD7pxP51Bw
https://dailysceptic.org/2022/04/15/why-vaccine-passports-and-digital-ids-will-mean-the-end-of-privacy-and-personal-freedom/
https://twitter.com/Arwenstar/status/1515083069954441219
https://www.lewrockwell.com/2022/04/no_author/is-covid-19-snake-venom-in-municipal-water-story-a-psy-op/
https://twitter.com/MarketRebels/status/1515184057360990210
https://www.zerohedge.com/technology/how-much-radiatio
https://www.youtube.com/watch?v=f1dBTcY8nvg
https://www.youtube.com/watch?v=kJJQcmoh8jk
https://twitter.com/JamesMelville/status/1516669369677406208
https://www.youtube.com/watch?v=pKkfxQlPNtk
https://twitter.com/21stCenturyWire/status/1516541361607962624
https://www.youtube.com/watch?v=k7ri5FCe5hk
https://www.youtube.com/watch?v=3iqQD9KmYZQ
https://www.thelastamericanvagabond.com/fears-gonzalo-lira-taken-by-sbu-ukraine-caught-using-cluster-bombs-fauci-says-variants-are-coming/
https://twitter.com/dbrozelivefree/status/1512570461040877573?s=11
https://twitter.com/mega_pindang71/status/1516413198605369345
https://www.cbsnews.com/news/russian-hacking-group-u-s-power-companies-60-minutes-2022-04-17/
https://dailyexpose.uk/2022/04/14/graphene-tranmitted-vaccinated-to-unvaccinated-blood-clots/
https://stevekirsch.substack.com/p/more-strange-events-athletes-dropping?s=r
https://dailyexpose.uk/2022/04/20/increase-athlete-cardiac-arrest-deaths-covid-vaccination/
https://rumble.com/v11fspf-covid-mandates-are-back.html
https://dailyexpose.uk/2022/04/19/covid-is-man-made-a-timeline-of-bio-terror/
https://rumble.com/v11ft1w-why-are-the-boosted-catching-covid.html
https://catholicismpure.wordpress.com/2022/04/19/cardinal-parolin-refuses-vatican-entry-to-cardinal-burke/
https://twitter.com/disclosetv/status/1514255359959093256
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/germanys-military-biological-activity-in-ukraine/
https://twitter.com/disclosetv/status/1514670249316077569
https://www.fox5atlanta.com/news/hand-implanted-microchip-could-be-used-for-contactless-payments
https://www.yahoo.com/now/pfizer-ask-fda-authorize-covid-105715597.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://off-guardian.org/2022/04/14/no-its-not-ok-when-china-does-it/
https://rumble.com/v11phu1-humans-are-now-hackable-animals.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-spyware-maker-nso-group-asks-scotus-sovereign-immunity
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1514988026258235394
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1516618509794562048
https://rumble.com/v11pipp-lara-logan-fighting-the-agenda.html
https://stevekirsch.substack.com/p/high-tech-mask-alternatives?s=r
https://www.youtube.com/watch?v=TuLDjhxju2s
https://twitter.com/cwt_news/status/1516764758942404609
https://www.youtube.com/watch?v=YJntXbnB6vY
https://sovren.media/video/new-massive-lockdowns-in-china-could-mean-return-of-covid-lockdowns-in-u-s-1021.html
https://www.youtube.com/watch?v=2NwHmqNLyRI
https://www.youtube.com/watch?v=XyD7pxP51Bw
https://dailysceptic.org/2022/04/15/why-vaccine-passports-and-digital-ids-will-mean-the-end-of-privacy-and-personal-freedom/
https://twitter.com/Arwenstar/status/1515083069954441219
https://www.lewrockwell.com/2022/04/no_author/is-covid-19-snake-venom-in-municipal-water-story-a-psy-op/
https://twitter.com/MarketRebels/status/1515184057360990210
https://www.zerohedge.com/technology/how-much-radiatio
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