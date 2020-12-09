© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Συνέντευξη του Anthony Patch το 2014 περί μετάλλαξης DNA μέσω εμβολίων
Follow
0
Download MP3
Share
Report
31 views • December 09, 2020
Μήπως είναι προφητική η αποκαλυπτική συνέντευξη του Anthony Patch?
Ο Anthony Patch (συγγραφέας εκπαιδευτικός, ερευνητής και δημοσιογράφος) στις 14 Ιανουαρίου του 2014, έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με την νέα γενιά εμβολίων, με την δυνατότητα παρέμβασης στο DNA
Απόσπασμα της συνέντευξης: https://www.youtube.com/watch?v=9-BOR...
Ο Anthony Patch (συγγραφέας εκπαιδευτικός, ερευνητής και δημοσιογράφος) στις 14 Ιανουαρίου του 2014, έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με την νέα γενιά εμβολίων, με την δυνατότητα παρέμβασης στο DNA
Απόσπασμα της συνέντευξης: https://www.youtube.com/watch?v=9-BOR...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.