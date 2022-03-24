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Η τέχνη της “Woo”: Τακτική του πλήθους
covideos
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3 views • March 24, 2022
Αυτό το βίντεο από τον Ιούλιο του 2021 εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και θα συνεχίσει να είναι. Ο Clif μας οδηγεί μέσα από αποτελεσματικές τακτικές για το χειρισμό της αστυνομίας και τη διαχείριση του πλήθους σας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Όλες οι τεχνικές που συζητά βασίζονται σε μη βίαιες προσεγγίσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε, ειδικά σε ομάδες για να αποφύγετε τη σύλληψη και να εκφράσετε την άποψή σας. Μιλάει για πορείες ελευθερίας στην Αυστραλία και πώς το πλήθος θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει αυτές τις τακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία. Αυτό περιλαμβάνει προσχεδιασμό, χρήση τυμπάνων για συντονισμό, ψαλμωδία, «διαφαινόμενο», τη χρήση κομματιών υφάσματος για τη σύνδεση του πλήθους και τρόπους διαφυγής των δεμάτων καλωδίων. (22 λεπτά, υπότιτλοι).
Keywords
demonstrationstacticsclif highnon-violent
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