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BOYCOTT FORD MOTOR COMPANY ( NWO TARGET ) - FORD IS ATTACKING U.S. CITIZENs DNA BY AIDING AND ABETTING TRUMP BIOWEAPON TERRORISM MODERNA VACCINE ATTACK; IMPEACH TRUMP E O 13887
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95 views • November 28, 2020
U.S. ARMY COVID-19 DESIGNED AND ENGINEERED AT Ft DETRICK AND OVERSEEN BY THE PENTAGON AND NIH / FAUCI
BOYCOTT ALL FORD MOTOR PRODUCTS; FORD, LINCOLN, AND MERCURY VEHICLES. DO NOT PURCHASE FORD PARTS AND SCRAP THESE VEHICLES
SEND A MESSAGE TO FORD THAT YOU WILL NOT TOLERATE ITS FOUNDATION PROFITING FROM KILLING AMERICANS WITH THE DNA ALTERING NANO-CHIPPED; NANO-METAL-PARTICLE IMPREGNATED; CANCER AGENT INFESTED VACCINES.
EVERY AMERICAN HAD THE DUTY TO REFUSE THE VACCINE AND CALL FOR THE IMPEACHMENT OF TRUMP FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE
GENERAL PERNA AND WARPSPEED PERSONNEL AND CONTRACTORS ARE ARREST ON SIGHT FOR BIOWEAPON TERRORISM AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
BOYCOTT ALL FORD MOTOR PRODUCTS; FORD, LINCOLN, AND MERCURY VEHICLES. DO NOT PURCHASE FORD PARTS AND SCRAP THESE VEHICLES
SEND A MESSAGE TO FORD THAT YOU WILL NOT TOLERATE ITS FOUNDATION PROFITING FROM KILLING AMERICANS WITH THE DNA ALTERING NANO-CHIPPED; NANO-METAL-PARTICLE IMPREGNATED; CANCER AGENT INFESTED VACCINES.
EVERY AMERICAN HAD THE DUTY TO REFUSE THE VACCINE AND CALL FOR THE IMPEACHMENT OF TRUMP FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE
GENERAL PERNA AND WARPSPEED PERSONNEL AND CONTRACTORS ARE ARREST ON SIGHT FOR BIOWEAPON TERRORISM AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
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