Fight Podcast: Chuck Norris Part 3

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La leyenda ya está en marcha…
En esta tercera parte entramos de lleno en el momento en que Chuck Norris domina el cine de acción de los 80 con sus películas más icónicas.
💣 Desaparecido en combate
💥 Invasión USA
🎖️ Delta Force
Aquí vemos al Norris definitivo: 👉 el comando imparable
👉 el héroe solitario
👉 el símbolo de una época
Exploramos cómo estas películas conectaron con el público, el contexto político del momento y por qué su figura se convirtió en referencia dentro del género.
👉 Dale al play y descubre el punto más alto de su carrera en el cine de acción.
#ChuckNorris #CineDeAccion #DesaparecidoEnCombate #DeltaForce #FightPodcast
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