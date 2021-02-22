Het voorjaar is begonnen: Chemtrails!

Het jaarlijkse chemtrailspotten is weer geopend! Oppergek Groenendijk is er als de kippen bij en filmt de fraaie strepen aan de hemel en heeft het over de 'psychopatenpiloot'.

Vanwege waarschijnlijk aankomende nekkkramp van het naar boven kijken filmt oppergek Groenendijk ook nog een duif die de lente in haar bol heeft.

Kortom, echt weer een filmpje van gekkie Groenendijk, het voorjaar is begonnen!