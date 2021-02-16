Toxicitate pepene roșu vs. măr bio

"Priviți, vă rog, cât de toxic este acest pepene roșu!!! Nivelul de nitrați este de 10 ori mai mare decât limita maximă admisă!

Oameni buni, nu mai trebuie să tolerăm așa ceva. Ne otrăvim copiii cu mâna noastră pentru că nu știm ce le dăm să mănânce! Și pentru că societatea nu ne permite să aflăm și să ne măsurăm toxinele din hrana zilnică.

Este nevoie, mai mult decât oricând, ca în piețele noastre să existe puncte de lucru ale unui laborator performant, astfel ca orice cetățean care este preocupat de propria-i sănătate, să aibă posibilitatea să își testeze legumele și fructele pe care le cumpără."



Dr Adina Alberts