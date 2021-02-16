© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Toxicitate pepene roșu vs. măr bio
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • February 16, 2021
"Priviți, vă rog, cât de toxic este acest pepene roșu!!! Nivelul de nitrați este de 10 ori mai mare decât limita maximă admisă!
Oameni buni, nu mai trebuie să tolerăm așa ceva. Ne otrăvim copiii cu mâna noastră pentru că nu știm ce le dăm să mănânce! Și pentru că societatea nu ne permite să aflăm și să ne măsurăm toxinele din hrana zilnică.
Este nevoie, mai mult decât oricând, ca în piețele noastre să existe puncte de lucru ale unui laborator performant, astfel ca orice cetățean care este preocupat de propria-i sănătate, să aibă posibilitatea să își testeze legumele și fructele pe care le cumpără."
Dr Adina Alberts
Oameni buni, nu mai trebuie să tolerăm așa ceva. Ne otrăvim copiii cu mâna noastră pentru că nu știm ce le dăm să mănânce! Și pentru că societatea nu ne permite să aflăm și să ne măsurăm toxinele din hrana zilnică.
Este nevoie, mai mult decât oricând, ca în piețele noastre să existe puncte de lucru ale unui laborator performant, astfel ca orice cetățean care este preocupat de propria-i sănătate, să aibă posibilitatea să își testeze legumele și fructele pe care le cumpără."
Dr Adina Alberts
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.