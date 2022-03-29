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Да Будет Свет!

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Человек ☺ станет объектом-☻, его генетический код резко заменят: последние откровения Жака Аттали. "Запись «откровения»-оповещения одного из создателей единой Европы и «Нового мирового порядка» Жака Аттали с пояснениями Игоря Шнуренко. История Жака Аттали, его связь с Россией и российской "элитой". Полная замена всех кодов культуры и самого человека, включая генетические, превращение его в искусственное существо, в предмет." Источник: ютуб канал АнтиТьюринг.

«…Вакцинация — это утилизация-чипизация населения Земли. Неужели это до сих пор непонятно? Все вакцины одного разлива. Глобалисты с помощью вакцин убивают человека, превращая его в управляемого биоробота. После укола каждая клетка организма несёт в себе цифровой код, полностью разрушая человеческую сущность. Биоробот становится управляемый, а организм теряет свою способность самоизцеляться и самоорганизовываться, полностью исчезает иммунная система, и биосущество погибает, потеряв при этом ещё и душу, данную Матерью ПриРАдой. Более подробную информацию о вакцинах и вакцинации, её последствиях ищите в сети. Материалов, разоблачающих замысел служителей Ада, — предостаточно для анализа. Эта тема сегодня запрещена. И скоро вся правдивая информация об этом будет полностью блокироваться».

«…жертвам вакцинации уже ничем не поможешь. Разве что кому-то повезло, и, вместо вакцины, он получил физраствор. Что, кстати, было допущено в самом начале утилизации через уколы, с целью, чтобы не началась преждевременная паника у населения от побочек и смертей. Но, если человек принял настоящую вакцину, то это уже биоробот, и разрушительные процессы в организме уже идут полным ходом. В момент насильственной вакцинации-чипизации только обращение в Духе, с Верой и во всеуслышание к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Молитве Света спасёт человека от этого злодеяния тёмных губителей душ. Других вариантов нет». «…Это Вселенский экзамен. Первыми должны были принять Матерь Мира рериховцы и христиане. Но и они оказались в заблуждении, благодаря своим поводырям. А то, что обманутые невежды хулят Дух Святый — это их грех и неведение. Поэтому, не имея Духовной Защиты, они окажутся в той же когорте, что и принявшие вакцину» (Видео https://youtu.be/QatHiLoyvFo).

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