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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΕ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ
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18 views • June 23, 2020
Όπως σημειώνει η Κύρα Αδάμ, ο Ελ-Σίσι απαίτησε το Καστελόριζο να μην έχει καθόλου υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ (0% επήρεια), η Ρόδος θα έχει 1%, η Κάρπαθος 10% και η Κρήτη 20%.
Μάλιστα η αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με την κ. Αδάμ, τόνισε ότι αν υπάρξει συμφωνία για το θέμα του Καστελορίζου, δεν υπάρχει λόγος να μην προσκληθεί και η Τουρκία, ώστε και οι τρεις χώρες να προχωρήσουν σε οριοθέτηση, δίχως καμία αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία!
Ο δε Δένδιας δεν τα μάζεψε να φύγει, αλλά θα γίνει κανονικά η επόμενη συνάντηση στα μέσα Σεπτεμβρίου. Επίσης σημειώνει ότι με βάση τις πληροφορίες της «οι προτάσεις του Νίκου Δένδια προς την αιγυπτιακή πλευρά προσέγγισε κάτω του 50% της ΑΟΖ».
Αυτός έδινε απλόχερα τη μισή κυριαρχία, αλλά οι γύφτοι όταν είδαν πως πηδιώμαστε τα ζήτησαν ΟΛΑ.
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΛΙΒΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ.
ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕ.
ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕ.
Μάλιστα η αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με την κ. Αδάμ, τόνισε ότι αν υπάρξει συμφωνία για το θέμα του Καστελορίζου, δεν υπάρχει λόγος να μην προσκληθεί και η Τουρκία, ώστε και οι τρεις χώρες να προχωρήσουν σε οριοθέτηση, δίχως καμία αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία!
Ο δε Δένδιας δεν τα μάζεψε να φύγει, αλλά θα γίνει κανονικά η επόμενη συνάντηση στα μέσα Σεπτεμβρίου. Επίσης σημειώνει ότι με βάση τις πληροφορίες της «οι προτάσεις του Νίκου Δένδια προς την αιγυπτιακή πλευρά προσέγγισε κάτω του 50% της ΑΟΖ».
Αυτός έδινε απλόχερα τη μισή κυριαρχία, αλλά οι γύφτοι όταν είδαν πως πηδιώμαστε τα ζήτησαν ΟΛΑ.
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΛΙΒΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ.
ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕ.
ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕ.
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