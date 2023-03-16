Ministerialrat a.D. Uwe Kranz, Pressekonferenz MWGFD aus Muenchen

Referat des ehemaligeb Praesidenten des Landeskriminalamts Thueringen am 15.03.2023 auf der Pressekonferenz der MWGFD in Muenchen zu den Plaenen der WHO





Weitere Informationen auf der Website von "Mediziner und Wissenschaftler fuer Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V" (MWGFD)

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