BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

V4Vendetta 2.46
etangelo
etangelo
76 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
33 views • 1 day ago

  #ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια

Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες ὀργανώνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια.


Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:

https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/


Γιὰ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία κατὰ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ:

https://www.change.org/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ


Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

GR6701714300006430146906148

2. PAYPAL

https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016


Γιὰ τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ».

Γιὰ τοὺς ἀστέγους τῶν Ἀθηνῶν, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΑΣΤΕΓΟΙ».

Γιὰ τὴν Ἡμέρα Διανομῆς Τροφίμων γιὰ Ἕλληνες, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».


#ΕθνικοιΦυλακες #ΜηνΥποχωρητε #ΠατριςΠιστιςΕλευθερια #ΞυπναΕλληνα #ΟΧΙΣτηνΥποταγη

ODYSSEY TV

Keywords
newspoliticsreligiongreeceorthodoxyv for vendettamr vodysseia tvv for victoryethnikoi phylakes
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Secret FBI-Ukraine meetings spark speculation about their true purpose

Secret FBI-Ukraine meetings spark speculation about their true purpose

Belle Carter
Report: TSA sharing all traveler data with immigration enforcement since March

Report: TSA sharing all traveler data with immigration enforcement since March

Belle Carter
OCC report exposes major U.S. banks for politically motivated &#8220;debanking&#8221; practices

OCC report exposes major U.S. banks for politically motivated “debanking” practices

Kevin Hughes
Leaked draft of Trump&#8217;s National Security Strategy sparks debate over U.S. plans for Europe

Leaked draft of Trump’s National Security Strategy sparks debate over U.S. plans for Europe

Belle Carter
EU set to scrap 2035 combustion engine ban after industry pressure

EU set to scrap 2035 combustion engine ban after industry pressure

Cassie B.
EU&#8217;s emergency freeze on Russian Central Bank assets sparks debate over credibility and legal authority

EU’s emergency freeze on Russian Central Bank assets sparks debate over credibility and legal authority

Patrick Lewis
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy