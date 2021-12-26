Video 3A- (El procedimiento de inicio). Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.

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(El procedimiento de inicio).

Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.



En el video de capacitación 3A de la Universidad TUA, aprenderá acerca del procedimiento inicial para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1 (clorito de sodio acidificado). Esto es muy importante. No te lo saltes.



Este es el video # 3A de la serie de 8 partes.

https://rumble.com/vmibrx-video-3a-el-procedimiento-de-inicio.-trata

Introducción

Video 1:

Video 2:

Video 3A:



Video 3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.



Video 4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.

Video 5-¿Cómo hacer la solución de activador de ácido?

Video 6- ¿Cómo hacer la solución de clorito de sodio?

Video 7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos.



Únete al canal TUA Telegram: https://t.me/theuniversalantidote Video de capacitación 3A-(El procedimiento de inicio).Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.En el video de capacitación 3A de la Universidad TUA, aprenderá acerca del procedimiento inicial para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1 (clorito de sodio acidificado). Esto es muy importante. No te lo saltes.Este es el video # 3A de la serie de 8 partes.Introducción https://bit.ly/tua-intro Video 1: https://bit.ly/video-1-MMS-History-and-Demo Video 2: https://bit.ly/CDS-history-and-demo Video 3A: https://bit.ly/Video-3A-MMS1-Starting-Procedure Video 3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.Video 4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.Video 5-¿Cómo hacer la solución de activador de ácido?Video 6- ¿Cómo hacer la solución de clorito de sodio?Video 7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos.Únete al canal TUA Telegram: https://t.me/theuniversalantidote Keywords mmshumbledioxido de cloroprotocolosantidoto universaltua

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