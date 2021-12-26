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Video 3A- (El procedimiento de inicio). Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.
Curious Human Productions
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119 views • December 26, 2021
Video de capacitación 3A-
(El procedimiento de inicio).
Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.

En el video de capacitación 3A de la Universidad TUA, aprenderá acerca del procedimiento inicial para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1 (clorito de sodio acidificado). Esto es muy importante. No te lo saltes.

Este es el video # 3A de la serie de 8 partes.
https://rumble.com/vmibrx-video-3a-el-procedimiento-de-inicio.-trata
Introducción https://bit.ly/tua-intro
Video 1: https://bit.ly/video-1-MMS-History-and-Demo
Video 2: https://bit.ly/CDS-history-and-demo
Video 3A: https://bit.ly/Video-3A-MMS1-Starting-Procedure

Video 3B-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.

Video 4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.
Video 5-¿Cómo hacer la solución de activador de ácido?
Video 6- ¿Cómo hacer la solución de clorito de sodio?
Video 7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos.

Únete al canal TUA Telegram: https://t.me/theuniversalantidote
Keywords
mmshumbledioxido de cloroprotocolosantidoto universaltua
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