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SIDA, DESMONTANDO EL PASTEL
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479 views • December 02, 2020
¿Es el sida una enfermedad o un montaje a desmantelar?
Hace años que considero que el SIDA no es agua clara y que esconde altos niveles de corrupción. Conocer y entrevistar a Lluís Botinas, que lleva más de 20 años investigando y buceando en las entrañas de este monstruo, me ha proporcionado la posibilidad de denunciar públicamente este hecho. Y también ha sido una suerte contar con las declaraciones de Clark Baker, ex policía de Los Ángeles, que ha creado una Asociación en EEUU para defender a las víctimas de la corrupción médica y científica, especialmente en el tema VIH/SIDA.
Para algunos será la confirmación a cosas que ya intuíais, y para los que no hayáis escuchado antes hablar de este enfoque, será una sorpresa difícil de asimilar. En todo caso, otorgad el beneficio de la duda a esta información. Merece la pena por la gravedad del asunto, y porque son vidas humanas lo que está en juego.
Lluís Botinas (Plural 21)
http://www.plural-21.org/
Clar Baker (Office of Medical and Scientific Justice)
http://www.omsj.org/
Declaración de Clark Baker para el reportaje
http://vimeo.com/39092947
Documentales que os recomiendo:
LA CIENCIA DEL PÁNICO (de Isabel Otaduy y Patrizia Monzani)
http://www.lacienciadelpanico.tk/
HOUSE OF NUMBERS (Castillo de naipes)
http://www.houseofnumbers.com/
Alish
www.TimeForTruth.es
Hace años que considero que el SIDA no es agua clara y que esconde altos niveles de corrupción. Conocer y entrevistar a Lluís Botinas, que lleva más de 20 años investigando y buceando en las entrañas de este monstruo, me ha proporcionado la posibilidad de denunciar públicamente este hecho. Y también ha sido una suerte contar con las declaraciones de Clark Baker, ex policía de Los Ángeles, que ha creado una Asociación en EEUU para defender a las víctimas de la corrupción médica y científica, especialmente en el tema VIH/SIDA.
Para algunos será la confirmación a cosas que ya intuíais, y para los que no hayáis escuchado antes hablar de este enfoque, será una sorpresa difícil de asimilar. En todo caso, otorgad el beneficio de la duda a esta información. Merece la pena por la gravedad del asunto, y porque son vidas humanas lo que está en juego.
Lluís Botinas (Plural 21)
http://www.plural-21.org/
Clar Baker (Office of Medical and Scientific Justice)
http://www.omsj.org/
Declaración de Clark Baker para el reportaje
http://vimeo.com/39092947
Documentales que os recomiendo:
LA CIENCIA DEL PÁNICO (de Isabel Otaduy y Patrizia Monzani)
http://www.lacienciadelpanico.tk/
HOUSE OF NUMBERS (Castillo de naipes)
http://www.houseofnumbers.com/
Alish
www.TimeForTruth.es
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