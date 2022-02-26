James Bond 007 • Los 27 temas y trailers cronológicos acoplados • HD JGR

¡Otra exclusiva, amigos!

Aquí presento todos los temas de la saga de James Bond 007, con sus correspondientes trailers (cortos o adelantos, le llamamos en México), excepto la pista 15-Nunca digas jamás (los trailers que encontré poseían un deplorable audio, y opté por mostrar el video musical de Lani Hall completo.

Bastante trabajo en conseguir esto, pero considero que valió la pena. ¡OJALÁ LES GUSTE!

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00 • James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978

---Película • Título del tema • Intérprete • Año

01 • Dr. No/El satánico Dr. No • James Bond Theme • John Barry • 1962

02 • From Russia with love/De Rusia con amor • John Barry-Matt Monro • 1963

03 • Goldfinger/Dedo de Oro • John Barry-Shirley Bassey • 1964

04 • Thunderball/Operación Trueno • Tom Jones-John Barry • 1965

05 • You only live twice/Sólo se vive dos veces - Nancy Sinatra-John Barry • 1967

06 • Casino Royale-007/Casino Royal • Herb Alpert the Tijuana Brass • 1967

07 • On her majesty's secret services/Al servicio de Su Majestad • John Barry • 1969

08 • Diamonds are forever/Los diamantes son eternos • John Barry-Don Black • 1971

09 • Live and let die/Vive y deja morir • Paul y Linda McCartney • 1973

10 • The man with the golden gun/El Hombre de la pistola de oro • John Barry-Don Black • 1974

11 • The spy who love me/El espía que me amó • Nobody does it bette/Nadie lo hace mejor • Carly Simon • 1977

12 • Moonraker/Misión espacial - Shirley Bassey • 1979

13 • For your eyes only/Sólo para tus ojos • Sheena Easton • 1981

14 • Octopussy • All time high/Su punto más alto • Rita Coolidge • 1983

15 • Nunca digas nunca jamás • Lani Hall • 1983

16 • A view to a Killer/En la mira de los asesinos - Duran Duran • 1985

17 • Alta tensión • The living daylights/A la luz del día • A-Ha • 1987

18 • Licence to kill/Licencia para matar • Gladys Knight • 1989

19 • GoldenEye/Ojo dorado • Tina Turner • 1995

20 • Tomorrow never dies/El mañana nunca muere • Sheryl Crow • 1997

21 • The world is not enough/El mundo no es suficiente • Garbage • 1999

22 • Die another day/Muere otro día • Madonna • 2002

23 • Casino Royale • You know my name/Sabes mi nombre • Chris Cornell • 2006

24 • Quantum of solace/cuánto consuelo • Another way to die/Otra forma de morir • Alicia Keys • 2008

25 • Skyfall/Caida celestial • Adele • 2012

26 • Spectre/Espectro • Writing´s on the wall/Escribiendo en el muro • Sam Smith • 2015

27 • No time to die/Sin tiempo para morir • Billie Eilish • 2020

00 • Reprisse James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978



¡SALUD Y MÁS SALUD PARA TODOS USTEDES Y SUS SERES QUERIDOS!!!