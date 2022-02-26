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James Bond 007 • Los 27 temas y trailers cronológicos acoplados • HD JGR
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3 views • February 26, 2022
¡Otra exclusiva, amigos!
Aquí presento todos los temas de la saga de James Bond 007, con sus correspondientes trailers (cortos o adelantos, le llamamos en México), excepto la pista 15-Nunca digas jamás (los trailers que encontré poseían un deplorable audio, y opté por mostrar el video musical de Lani Hall completo.
Bastante trabajo en conseguir esto, pero considero que valió la pena. ¡OJALÁ LES GUSTE!
- - - -
00 • James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978
---Película • Título del tema • Intérprete • Año
01 • Dr. No/El satánico Dr. No • James Bond Theme • John Barry • 1962
02 • From Russia with love/De Rusia con amor • John Barry-Matt Monro • 1963
03 • Goldfinger/Dedo de Oro • John Barry-Shirley Bassey • 1964
04 • Thunderball/Operación Trueno • Tom Jones-John Barry • 1965
05 • You only live twice/Sólo se vive dos veces - Nancy Sinatra-John Barry • 1967
06 • Casino Royale-007/Casino Royal • Herb Alpert the Tijuana Brass • 1967
07 • On her majesty's secret services/Al servicio de Su Majestad • John Barry • 1969
08 • Diamonds are forever/Los diamantes son eternos • John Barry-Don Black • 1971
09 • Live and let die/Vive y deja morir • Paul y Linda McCartney • 1973
10 • The man with the golden gun/El Hombre de la pistola de oro • John Barry-Don Black • 1974
11 • The spy who love me/El espía que me amó • Nobody does it bette/Nadie lo hace mejor • Carly Simon • 1977
12 • Moonraker/Misión espacial - Shirley Bassey • 1979
13 • For your eyes only/Sólo para tus ojos • Sheena Easton • 1981
14 • Octopussy • All time high/Su punto más alto • Rita Coolidge • 1983
15 • Nunca digas nunca jamás • Lani Hall • 1983
16 • A view to a Killer/En la mira de los asesinos - Duran Duran • 1985
17 • Alta tensión • The living daylights/A la luz del día • A-Ha • 1987
18 • Licence to kill/Licencia para matar • Gladys Knight • 1989
19 • GoldenEye/Ojo dorado • Tina Turner • 1995
20 • Tomorrow never dies/El mañana nunca muere • Sheryl Crow • 1997
21 • The world is not enough/El mundo no es suficiente • Garbage • 1999
22 • Die another day/Muere otro día • Madonna • 2002
23 • Casino Royale • You know my name/Sabes mi nombre • Chris Cornell • 2006
24 • Quantum of solace/cuánto consuelo • Another way to die/Otra forma de morir • Alicia Keys • 2008
25 • Skyfall/Caida celestial • Adele • 2012
26 • Spectre/Espectro • Writing´s on the wall/Escribiendo en el muro • Sam Smith • 2015
27 • No time to die/Sin tiempo para morir • Billie Eilish • 2020
00 • Reprisse James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978
¡SALUD Y MÁS SALUD PARA TODOS USTEDES Y SUS SERES QUERIDOS!!!
Aquí presento todos los temas de la saga de James Bond 007, con sus correspondientes trailers (cortos o adelantos, le llamamos en México), excepto la pista 15-Nunca digas jamás (los trailers que encontré poseían un deplorable audio, y opté por mostrar el video musical de Lani Hall completo.
Bastante trabajo en conseguir esto, pero considero que valió la pena. ¡OJALÁ LES GUSTE!
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00 • James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978
---Película • Título del tema • Intérprete • Año
01 • Dr. No/El satánico Dr. No • James Bond Theme • John Barry • 1962
02 • From Russia with love/De Rusia con amor • John Barry-Matt Monro • 1963
03 • Goldfinger/Dedo de Oro • John Barry-Shirley Bassey • 1964
04 • Thunderball/Operación Trueno • Tom Jones-John Barry • 1965
05 • You only live twice/Sólo se vive dos veces - Nancy Sinatra-John Barry • 1967
06 • Casino Royale-007/Casino Royal • Herb Alpert the Tijuana Brass • 1967
07 • On her majesty's secret services/Al servicio de Su Majestad • John Barry • 1969
08 • Diamonds are forever/Los diamantes son eternos • John Barry-Don Black • 1971
09 • Live and let die/Vive y deja morir • Paul y Linda McCartney • 1973
10 • The man with the golden gun/El Hombre de la pistola de oro • John Barry-Don Black • 1974
11 • The spy who love me/El espía que me amó • Nobody does it bette/Nadie lo hace mejor • Carly Simon • 1977
12 • Moonraker/Misión espacial - Shirley Bassey • 1979
13 • For your eyes only/Sólo para tus ojos • Sheena Easton • 1981
14 • Octopussy • All time high/Su punto más alto • Rita Coolidge • 1983
15 • Nunca digas nunca jamás • Lani Hall • 1983
16 • A view to a Killer/En la mira de los asesinos - Duran Duran • 1985
17 • Alta tensión • The living daylights/A la luz del día • A-Ha • 1987
18 • Licence to kill/Licencia para matar • Gladys Knight • 1989
19 • GoldenEye/Ojo dorado • Tina Turner • 1995
20 • Tomorrow never dies/El mañana nunca muere • Sheryl Crow • 1997
21 • The world is not enough/El mundo no es suficiente • Garbage • 1999
22 • Die another day/Muere otro día • Madonna • 2002
23 • Casino Royale • You know my name/Sabes mi nombre • Chris Cornell • 2006
24 • Quantum of solace/cuánto consuelo • Another way to die/Otra forma de morir • Alicia Keys • 2008
25 • Skyfall/Caida celestial • Adele • 2012
26 • Spectre/Espectro • Writing´s on the wall/Escribiendo en el muro • Sam Smith • 2015
27 • No time to die/Sin tiempo para morir • Billie Eilish • 2020
00 • Reprisse James Bond Disco theme (Journey into fantasy) • Orquesta Biddu • 1978
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