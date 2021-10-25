De werelden van Oppergek Groenendijk!

Oppergek Erik Groenendijk vermaakt zich uitstekend bij een kinderspeelplaats(?), hij heeft een wereldbol meegenomen maar hij maakt gelijk duidelijk dat die bol niet klopt! Want het is allemaal anders! Oppergek Erik heeft er een heel werkstuk van gemaakt, we leven op een platte aarde en daar mogen we niet vanaf. We mogen allemaal niet weten dat er aan het einde van onze aarde nog andere werelden rondom zijn, veel groter dan we ooit kunnen bevroeden!

Oppergek legt het allemaal uit, met een stokje en wat klunzig getekende figuurtjes in aarde, ga er maar eens voor zitten, want er gaan werelden voor ons open!

En de prehistorische vis Coelacanth is helemaal niet uitgestorven maar uitgemoord, hij was de verkeerde wereld ingezwommen wij mochten dat niet weten, in de andere werelden rondom zwemt hij nog gewoon op zijn gemakje rond!