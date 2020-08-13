© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Contre arguments aux 14 points d'Aurélien Barrau - Mika Denissot
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • August 13, 2020
27 juil. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=0C8sHPr5tJ8
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Je viens répondre aux 14 points qu’Aurélien Barrau a écrits sur son mur FB. Ces points ne s’adressant qu’a ceux qui luttent pour ne pas sombrer dans une dictature imposée, divisant alors les citoyens, sont à mon sens en désaccord avec sa pensée habituelle qui n’est pas de diviser.
Il manque surement de nuances ou a écrit ce texte sous un élan émotionnel.
Je réponds ici en apportant mon point de vue personnel.
LIen : La science dévoile ce qu’ils ne vous disent pas à la télévision sur cette « pandémie ».Traduit en VF : https://www.youtube.com/watch?v=p0dW2UCNaNI
❗FORMATIONS, COURS et LIVRETS GRATUIT ❗
→ 1 an de Méditations guidées mensuelle en video et MP3 : https://noe-soulinamind.com/meditation-mensuelle-avec-mika-denissot
→ Livret de coach, La formule 10x1% : https://noe-soulinamind.com/10x1/
→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
→ je prends soind de ma vie de couple : challenge/formation en ligne gratuit de 7 jours : https://noe-soulinamind.com/je-prends-soin-de-ma-vie-de-couple/
→ Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/
👇🏽ACADEMIES ET COURS EN LIGNE 👇🏽
→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→Accélérateur de business (L'entrepreunariat 4.0) : https://noe-soulinamind.com/accelerateur-de-business/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Je viens répondre aux 14 points qu’Aurélien Barrau a écrits sur son mur FB. Ces points ne s’adressant qu’a ceux qui luttent pour ne pas sombrer dans une dictature imposée, divisant alors les citoyens, sont à mon sens en désaccord avec sa pensée habituelle qui n’est pas de diviser.
Il manque surement de nuances ou a écrit ce texte sous un élan émotionnel.
Je réponds ici en apportant mon point de vue personnel.
LIen : La science dévoile ce qu’ils ne vous disent pas à la télévision sur cette « pandémie ».Traduit en VF : https://www.youtube.com/watch?v=p0dW2UCNaNI
❗FORMATIONS, COURS et LIVRETS GRATUIT ❗
→ 1 an de Méditations guidées mensuelle en video et MP3 : https://noe-soulinamind.com/meditation-mensuelle-avec-mika-denissot
→ Livret de coach, La formule 10x1% : https://noe-soulinamind.com/10x1/
→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
→ je prends soind de ma vie de couple : challenge/formation en ligne gratuit de 7 jours : https://noe-soulinamind.com/je-prends-soin-de-ma-vie-de-couple/
→ Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/
👇🏽ACADEMIES ET COURS EN LIGNE 👇🏽
→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→Accélérateur de business (L'entrepreunariat 4.0) : https://noe-soulinamind.com/accelerateur-de-business/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.