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Contre arguments aux 14 points d'Aurélien Barrau - Mika Denissot
luciole
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3 views • August 13, 2020
27 juil. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=0C8sHPr5tJ8
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

Je viens répondre aux 14 points qu’Aurélien Barrau a écrits sur son mur FB. Ces points ne s’adressant qu’a ceux qui luttent pour ne pas sombrer dans une dictature imposée, divisant alors les citoyens, sont à mon sens en désaccord avec sa pensée habituelle qui n’est pas de diviser.
Il manque surement de nuances ou a écrit ce texte sous un élan émotionnel.
Je réponds ici en apportant mon point de vue personnel.

LIen : La science dévoile ce qu’ils ne vous disent pas à la télévision sur cette « pandémie ».Traduit en VF : https://www.youtube.com/watch?v=p0dW2UCNaNI


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A plus tard dans la vie,
Mika
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