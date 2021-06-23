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Wilderdk: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd [23.06.2021]
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0 view • June 23, 2021
Jeg vil prøve her at gå lidt mere ind i hvad der er op og ned i den sag med hvor fbf/Frihedsbevægelsens Fællesråd, skulle havde snydt med kr og øre og med sagen med ham Nordmanden og så omkring, lukkethed omkring det fra FBF og at man ej vil forholde sig til det m.m.
Er man mod fusk, så er mod det, hvem end der fusker, eller, sådan burde det være, da kan man sige mod et, men ej det andet, så er der jo noget galt et sted.
Ret skal være ret og set herfra, har Dan og Karin ret i, der er noget Urent trav i det fællesråd der.
Skal siges, der er en del der skal holdes styr på, og så er det måske lidt øhh og åhh i det til tider, men, det er dog stadig veldokumenteret, når det er, i hvad der er sagt, skrevet fra de involverede og, eller kan man selv læse på de vedlagte link, lidt nede
-----------
Kilder til det skrevne og sagte.
Dan Bilbo Christensen: https://www.facebook.com/DanBilboChristensen/posts/10221518248450858
Karin Sander Hanefeld: https://www.facebook.com/karin.sanderhanefeld/posts/10223457360394962
- 29.05.2021 Video med sagen ang Nordmanden:
Frihedsbevægelsens Fællesråd sendte live.
29 maj 2021 kl 19.48 ·
Update og information fra vores juridiske team
https://www.facebook.com/watch/live/?v=341847957279539&;ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/112034043976488/videos/341847957279539
Her har jeg prøvet at få svar på det Juridiske team, som jeg ikke kan se mere, men comment_id har jeg stadig på den og billeder på den debat.
- få svar på det Juridiske team
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3862021833919988&;ref=watch_permalink
https://fb.watch/6jgPfRKCAG/
Her affejes alt indtil deres juridiske team har afgjort hvad der skal ske,
og så vil de ikke høre på løse rygter.
- indtil deres juridiske team har afgjort
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3862021833919988&;ref=watch_permalink
https://fb.watch/6jh2rk9NgE/
Indlæg fra Clement Harbinger Bane Alias Carl Henrik Rørbeck, som udgiver sig som rådgiver for Malue og FBF, og dette er så svar til Dan`s indlæg med " Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd"
https://www.facebook.com/clement.harbingerbane.5/posts/985646302286885
https://www.facebook.com/clement.harbingerbane.5/posts/985646302286885
Modsvar fra Dan ang indlæg fra Clement Harbinger Bane Alias Carl Henrik Rørbeck
https://www.facebook.com/DanBilboChristensen/posts/10221540148078335
-----------
Så en læring der burde være i det der, fusk ikke med folk, men spil med 100% åbne kort, og gennemsigtighed i det man laver. takker (Y) da så vil en del af det der netop kunne undgå`s fremover og især også når der er kr og øre ind over det.
Tak til Dan og Karin for at få det belyst de ting, da det er slet ikke i orden og som Dan skriver i hans første indlæg om det. så er det ikke om du, dig, mig de og os vinder mod hinanden. men......
For det handler ikke om, for nogen af os, at vinde en kamp mod hinanden, men kæmpe i fællesskab for at bygge et samfund der er baseret på værdier som vi alle ønsker det indeholder: etik, moral, sandhed, retfærdighed og ordentlighed. For hvis det var dyder og værdier der gik igennem hele samfundet, ville vi ikke stå i en situation hvor vores frihed er begrænset.
16 views Jun 23, 2021
Wilderdk
1.56K subscribers
https://youtu.be/LiohDEr7ebk
---------------------
Her et par eksempler (og der er flere) på min Kim Osbøl's skeptiske vinkel mht Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) og Frihedsbevægelsens Fællesråd 'taktik' - Links til verificering og beskrivelse under videoerne:
Demo Copenhagen Denmark Part 2 [01.04.2021] [18:06 min)
https://www.bitchute.com/video/m9OF9VEXd117/
Demo Copenhagen Denmark Part 6. 'Finale' PAIN [01.04.2021] (12:59 min)
https://www.bitchute.com/video/R1JQCRy82ZfJ/
Er man mod fusk, så er mod det, hvem end der fusker, eller, sådan burde det være, da kan man sige mod et, men ej det andet, så er der jo noget galt et sted.
Ret skal være ret og set herfra, har Dan og Karin ret i, der er noget Urent trav i det fællesråd der.
Skal siges, der er en del der skal holdes styr på, og så er det måske lidt øhh og åhh i det til tider, men, det er dog stadig veldokumenteret, når det er, i hvad der er sagt, skrevet fra de involverede og, eller kan man selv læse på de vedlagte link, lidt nede
-----------
Kilder til det skrevne og sagte.
Dan Bilbo Christensen: https://www.facebook.com/DanBilboChristensen/posts/10221518248450858
Karin Sander Hanefeld: https://www.facebook.com/karin.sanderhanefeld/posts/10223457360394962
- 29.05.2021 Video med sagen ang Nordmanden:
Frihedsbevægelsens Fællesråd sendte live.
29 maj 2021 kl 19.48 ·
Update og information fra vores juridiske team
https://www.facebook.com/watch/live/?v=341847957279539&;ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/112034043976488/videos/341847957279539
Her har jeg prøvet at få svar på det Juridiske team, som jeg ikke kan se mere, men comment_id har jeg stadig på den og billeder på den debat.
- få svar på det Juridiske team
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3862021833919988&;ref=watch_permalink
https://fb.watch/6jgPfRKCAG/
Her affejes alt indtil deres juridiske team har afgjort hvad der skal ske,
og så vil de ikke høre på løse rygter.
- indtil deres juridiske team har afgjort
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3862021833919988&;ref=watch_permalink
https://fb.watch/6jh2rk9NgE/
Indlæg fra Clement Harbinger Bane Alias Carl Henrik Rørbeck, som udgiver sig som rådgiver for Malue og FBF, og dette er så svar til Dan`s indlæg med " Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd"
https://www.facebook.com/clement.harbingerbane.5/posts/985646302286885
https://www.facebook.com/clement.harbingerbane.5/posts/985646302286885
Modsvar fra Dan ang indlæg fra Clement Harbinger Bane Alias Carl Henrik Rørbeck
https://www.facebook.com/DanBilboChristensen/posts/10221540148078335
-----------
Så en læring der burde være i det der, fusk ikke med folk, men spil med 100% åbne kort, og gennemsigtighed i det man laver. takker (Y) da så vil en del af det der netop kunne undgå`s fremover og især også når der er kr og øre ind over det.
Tak til Dan og Karin for at få det belyst de ting, da det er slet ikke i orden og som Dan skriver i hans første indlæg om det. så er det ikke om du, dig, mig de og os vinder mod hinanden. men......
For det handler ikke om, for nogen af os, at vinde en kamp mod hinanden, men kæmpe i fællesskab for at bygge et samfund der er baseret på værdier som vi alle ønsker det indeholder: etik, moral, sandhed, retfærdighed og ordentlighed. For hvis det var dyder og værdier der gik igennem hele samfundet, ville vi ikke stå i en situation hvor vores frihed er begrænset.
16 views Jun 23, 2021
Wilderdk
1.56K subscribers
https://youtu.be/LiohDEr7ebk
---------------------
Her et par eksempler (og der er flere) på min Kim Osbøl's skeptiske vinkel mht Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) og Frihedsbevægelsens Fællesråd 'taktik' - Links til verificering og beskrivelse under videoerne:
Demo Copenhagen Denmark Part 2 [01.04.2021] [18:06 min)
https://www.bitchute.com/video/m9OF9VEXd117/
Demo Copenhagen Denmark Part 6. 'Finale' PAIN [01.04.2021] (12:59 min)
https://www.bitchute.com/video/R1JQCRy82ZfJ/
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