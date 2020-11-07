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Откровенный разговор о детской онкологии. Владимир Лузай и Борис Гринблат
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34 views • November 07, 2020
В сегодняшней беседе Владимир Лузай и Борис Гринблат затрагивают такую животрепещущую тему, как детская онкология. Наверняка каждый из вас неоднократно сталкивался в жизни с объявлениями в интернете или в реальной жизни, с просьбами собрать деньги на лечение рака у ребенка. Как правило, смысл этих объявлений одинаков и выглядит примерно так: «У ребенка рак, наши врачи не могут ничего сделать, могут помочь только врачи за границей, но лечение стоит N миллионов рублей. У нас нет таких денег, пожертвуйте, сколько можете. Помогите спасти нашего ребенка!». Многие наши граждане не могут оставаться равнодушными к подобным «крикам души» и, не колеблясь, поддерживают эти просьбы деньгами. С одной стороны – это хорошо. Это говорит о том, что в наших людях еще не до конца вытравлены чувства сострадания и желание помочь нуждающимся, несмотря на те «волчьи законы капитала», в которых нам приходится с некоторых пор жить и которые привели нашу систему здравоохранения к своей несостоятельности. Однако у этой ситуации есть обратная сторона. Мало кто из тех, кто оказывает такую помощь, интересуется дальнейшей судьбой этих несчастных детишек. К сожалению, в большинстве случаев это лечение не помогает. Но это еще не вся правда. Почему такое лечение не помогает и куда идут собранные миллионы – об этом сегодня беседуют Владимир Лузай и Борис Гринблат.
Ссылки на упоминаемые материалы:
Статья «Помогите больному раком ребенку, а не фармацевтическим корпорациям»: https://medalternativa.info/entry/pomogite-bolnomu-rebenku/ (в конце этой статьи есть ссылка еще на одну статью, которую также рекомендуем прочесть)
Как происходил захват западной медицины фарм. индустрией описан в следующих материалах:
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Глава 2. История доминирования аллопатической медицины. https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Фильм "ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения" (новый сезон, серия 1 в двух частях): https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQNckoCaIQg3BViUd1oSA6ln
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Ссылки на упоминаемые материалы:
Статья «Помогите больному раком ребенку, а не фармацевтическим корпорациям»: https://medalternativa.info/entry/pomogite-bolnomu-rebenku/ (в конце этой статьи есть ссылка еще на одну статью, которую также рекомендуем прочесть)
Как происходил захват западной медицины фарм. индустрией описан в следующих материалах:
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Глава 2. История доминирования аллопатической медицины. https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Фильм "ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения" (новый сезон, серия 1 в двух частях): https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQNckoCaIQg3BViUd1oSA6ln
Если вы считаете нашу работу по донесению правды о раке важной, поддержите наш проект! С вашей помощью мы сможем сделать больше. Мы сможем организовать новые мероприятия (например, такие, как недавняя конференция в Барнауле), перевести новые англоязычные материалы – статьи, видео и развивать проект дальше. Так случилось, что Запад раньше нас столкнулся с проблемой рака и там раньше, чем у нас были найдены эффективные решения этой проблемы. Именно поэтому информации на эту тему больше на английском языке. Ваша помощь необязательно должна быть в денежной форме. Помогать проекту можно и другими способами - своим участием делами или даже помощью в распространении информации. Подробнее о том, как помочь проекту, читайте по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
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