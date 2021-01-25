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Men In Black Denmark - Mette Ciao (Officiel Video) - YouTube
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102 views • January 25, 2021
'Mette' is the Danish Prime Minister Mette Frederiksen..
But she is only a 'puppet'.. the real ruler in Denmakr are the Queen.
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/mette-frederiksen
https://www.stm.dk/statsministeren/
https://www.regeringen.dk/ministrene/statsminister-mette-frederiksen/
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/mette-frederiksen/
https://m.facebook.com/mettefrederiksen.dk/
https://twitter.com/Statsmin
https://www.thedanishparliament.dk/members/mette-frederiksen
Source: MIB - Mette Ciao (Officiel Video) - YouTube
58,438 views • Premiered Jan 11, 2021
https://youtu.be/TVo5zBL1-XE
Men In Black Denmark
'Frihed for Danmark - Vi har fået NOK!'
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.instagram.com/men_in_black_dk/
But she is only a 'puppet'.. the real ruler in Denmakr are the Queen.
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/mette-frederiksen
https://www.stm.dk/statsministeren/
https://www.regeringen.dk/ministrene/statsminister-mette-frederiksen/
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/mette-frederiksen/
https://m.facebook.com/mettefrederiksen.dk/
https://twitter.com/Statsmin
https://www.thedanishparliament.dk/members/mette-frederiksen
Source: MIB - Mette Ciao (Officiel Video) - YouTube
58,438 views • Premiered Jan 11, 2021
https://youtu.be/TVo5zBL1-XE
Men In Black Denmark
'Frihed for Danmark - Vi har fået NOK!'
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.instagram.com/men_in_black_dk/
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