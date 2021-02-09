Καθηγητής Luc Montagnier (Νόμπελ Ιατρικής το 2008) : Τα εμβόλια τύπου m-RNA μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους!!!

FotisVakakis 85 followers Follow 3 Share Add to... Download MP3 Share Report

3665 views • February 09, 2021



Μια εξαιρετική προσωπικότητα, βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2008, ο Καθηγητής Luc Montagnier, κατέθεσε την αλήθεια στην γαλλική εφημερίδα France Soir, στις 17.12.2020. Απάντησε με πλήρη διαφάνεια. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα συνέντευξης , έχετε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:



- Υπάρχουν πολλές αλήθειες σχετικά με το Covid19? -



Ο ιός SARS, πράγματι διέφυγε από εργαστήριο? Υπήρχε κακιά πρόθεση?



- Υπάρχουν κομμάτια του HIV (ιού του Aids) στο SARS?



- Τι πιστεύει ο καθηγητής, για τα εμβόλια, με την νέα τεχνολογία mRNA?



- Υπάρχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, με τον εμβόλιο κατά του Covid? Και σε ποιους?



- Το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι η καλύτερη λύση για το Covid?



- Ποιος επωφελείται? Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?



- Πώς κρίνει ο καθηγητής, το πρωτόκολλο του καθηγητή D. Raoult?



- Υπάρχει Επιστήμη χωρίς Συνείδηση, σήμερα?



- Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, έχουν το λόγο ακόμα? ΠΗΓΗ VIDEO: https://youtu.be/6MFTQwLov5Y Μια εξαιρετική προσωπικότητα, βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2008, ο Καθηγητής Luc Montagnier, κατέθεσε την αλήθεια στην γαλλική εφημερίδα France Soir, στις 17.12.2020. Απάντησε με πλήρη διαφάνεια. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα συνέντευξης , έχετε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:- Υπάρχουν πολλές αλήθειες σχετικά με το Covid19? -Ο ιός SARS, πράγματι διέφυγε από εργαστήριο? Υπήρχε κακιά πρόθεση?- Υπάρχουν κομμάτια του HIV (ιού του Aids) στο SARS?- Τι πιστεύει ο καθηγητής, για τα εμβόλια, με την νέα τεχνολογία mRNA?- Υπάρχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, με τον εμβόλιο κατά του Covid? Και σε ποιους?- Το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι η καλύτερη λύση για το Covid?- Ποιος επωφελείται? Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?- Πώς κρίνει ο καθηγητής, το πρωτόκολλο του καθηγητή D. Raoult?- Υπάρχει Επιστήμη χωρίς Συνείδηση, σήμερα?- Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, έχουν το λόγο ακόμα? Keywords vaccinesdoctorluc montagniernobelsars-cov2

Show More