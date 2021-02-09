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Καθηγητής Luc Montagnier (Νόμπελ Ιατρικής το 2008) : Τα εμβόλια τύπου m-RNA μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους!!!
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3665 views • February 09, 2021
ΠΗΓΗ VIDEO: https://youtu.be/6MFTQwLov5Y
Μια εξαιρετική προσωπικότητα, βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2008, ο Καθηγητής Luc Montagnier, κατέθεσε την αλήθεια στην γαλλική εφημερίδα France Soir, στις 17.12.2020. Απάντησε με πλήρη διαφάνεια. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα συνέντευξης , έχετε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
- Υπάρχουν πολλές αλήθειες σχετικά με το Covid19? -
Ο ιός SARS, πράγματι διέφυγε από εργαστήριο? Υπήρχε κακιά πρόθεση?
- Υπάρχουν κομμάτια του HIV (ιού του Aids) στο SARS?
- Τι πιστεύει ο καθηγητής, για τα εμβόλια, με την νέα τεχνολογία mRNA?
- Υπάρχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, με τον εμβόλιο κατά του Covid? Και σε ποιους?
- Το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι η καλύτερη λύση για το Covid?
- Ποιος επωφελείται? Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
- Πώς κρίνει ο καθηγητής, το πρωτόκολλο του καθηγητή D. Raoult?
- Υπάρχει Επιστήμη χωρίς Συνείδηση, σήμερα?
- Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, έχουν το λόγο ακόμα?
Μια εξαιρετική προσωπικότητα, βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2008, ο Καθηγητής Luc Montagnier, κατέθεσε την αλήθεια στην γαλλική εφημερίδα France Soir, στις 17.12.2020. Απάντησε με πλήρη διαφάνεια. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα συνέντευξης , έχετε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
- Υπάρχουν πολλές αλήθειες σχετικά με το Covid19? -
Ο ιός SARS, πράγματι διέφυγε από εργαστήριο? Υπήρχε κακιά πρόθεση?
- Υπάρχουν κομμάτια του HIV (ιού του Aids) στο SARS?
- Τι πιστεύει ο καθηγητής, για τα εμβόλια, με την νέα τεχνολογία mRNA?
- Υπάρχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, με τον εμβόλιο κατά του Covid? Και σε ποιους?
- Το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι η καλύτερη λύση για το Covid?
- Ποιος επωφελείται? Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
- Πώς κρίνει ο καθηγητής, το πρωτόκολλο του καθηγητή D. Raoult?
- Υπάρχει Επιστήμη χωρίς Συνείδηση, σήμερα?
- Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, έχουν το λόγο ακόμα?
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