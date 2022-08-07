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Accouchement d’une femme qui a été vacciné contre le covid 19. Ame sensible s’abstenir.
Accouchement d’une femme qui a été vacciné
contre le covid 19. Ame sensible s’abstenir.
Delivery of a woman who has been vaccinated against covid 19. Sensitive souls should not be involved.
Роды у женщины, вакцинированной против ковида 19. Чувствительные души не должны быть вовлечены.
接种过covid 19疫苗的妇女分娩。敏感的灵魂不应参与。
Parto di una donna vaccinata contro il covide 19. Le anime sensibili non dovrebbero essere coinvolte.