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💥....Δευτερόλεπτα πριν πεθάνει... "Μας χτυπούν 2 αεροπλάνα.."
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76 views • August 08, 2020
Βηρυτός/Συγκλονιστική μαρτυρία του ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ, δευτερόλεπτα πριν πεθάνει έστειλε μήνυμα από το λιμάνι: μας χτυπούν 2 αεροπλάνα....
Αυτό το βίντεο το τράβηξε ένας άνδρας στο λιμάνι της μαρτυρικής Βηρυτού μετά την πρώτη έκρηξη και δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. Το έστειλε στους γονείς του πληροφορώντας τους ότι αυτός ήταν καλά. Αυτός λέει σε αυτό το βίντεο ότι 2 μαχητικά αεροσκάφη χτυπούν την αποθήκη!
https://dimpenews.com/2020/08/07/%ce%b2%ce%b7%cf%81%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1/?fbclid=IwAR1ijNXE_C8V3UdD5fnJNSOsAzbpK0XbmYebz2tI8bvJE2eI9u9dAUANj5I
Αυτό το βίντεο το τράβηξε ένας άνδρας στο λιμάνι της μαρτυρικής Βηρυτού μετά την πρώτη έκρηξη και δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. Το έστειλε στους γονείς του πληροφορώντας τους ότι αυτός ήταν καλά. Αυτός λέει σε αυτό το βίντεο ότι 2 μαχητικά αεροσκάφη χτυπούν την αποθήκη!
https://dimpenews.com/2020/08/07/%ce%b2%ce%b7%cf%81%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1/?fbclid=IwAR1ijNXE_C8V3UdD5fnJNSOsAzbpK0XbmYebz2tI8bvJE2eI9u9dAUANj5I
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