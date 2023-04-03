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Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ Dimitribelissario (ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ) ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ «ΑΝΙΣΣΟΡΟΠΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ» https://ugetube.com/watch/DQvqe5JBQ6ECwar , https://rumble.com/v2fzzxw-antichrist-dimitribelissario-amazonios.net.html
Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ Dimitribelissario (ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ https://amazonios.net/pos-tha-einai-i-zoi-otan-paroyme-tin-karta-toy-politi-se-tainia/?unapproved=9222&moderation-hash=27f0d3d023026a3a40cad13c993799c8#comment-9181 ) ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ «ΑΝΙΣΣΟΡΟΠΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ»… ΜΗΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ «Dimitribelissario»; Ή ΜΗΠΩΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΟΤΙ «ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ» ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ https://amazonios.net ;
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666 (Song). ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ)
https://rumble.com/v23d6k0-i-m-a-rfid-chip-666-so-damn-song.html ,
https://www.brighteon.com/d9662ceb-94c4-4c5f-afca-c45a81048adf ,
https://ugetube.com/watch/n2Zjr7TLgGClo1D .
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΤΣΙΠΑΡΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!» ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
(ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ...
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
Εύγε
μέγα επαναστάτη δημοσιογράφε ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ να βλασφήμα ο κάθε αντίχριστος «Dimitribelissario»
με παράλογο αντίχριστο μίσος τον Χριστό και την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του
και να τον υποστηρίζεις απαγορεύοντας περαιτέρω σχολιασμό…ΑΝ ΕΒΡΙΖΕ ΤΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ
ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΑΤΤΕΣ;;;
ΜΗΠΩΣ ΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΕΦΕΡΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»;
ΓΙΑ ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;;;