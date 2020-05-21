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Tal Schaller - la grande mascarade des mensonges de la peur !
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1 view • May 21, 2020
Import YT 19 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UpBojug5Z04
Chaîne YT Tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Tout ce que disent les media nous confine dans le peur, cette prison mentale qui nous rend esclaves dociles et persuadés que seul le vaccin sauveur va nous tirer de là !!
voir blogs de tal sur santeglobale.world
toxicité de l'aluminium (les vaccins devraient être interdits car ils contiennent des doses hypertoxiques, mortifères, c'est hallucinant !)
www.fonds-josefa.org
Chaîne YT Tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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